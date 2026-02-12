Prima pagină » Știri externe » Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”

Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”

Mihai Tănase
12 feb. 2026, 08:36, Știri externe
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein:

Un document al FBI recent descoperit despre o declarație a lui Donald Trump de acum 20 de ani aruncă în aer dosarul Epstein. Potrivit unui interviu FBI, Trump ar fi spus în 2006 că „toată lumea știa” despre comportamentul lui Jeffrey Epstein.

Un document al Biroului Federal de Investigații (FBI) făcut public recent, redeschide controversa privind afirmațiile Donald Trump legate de infracțiunile sexuale comise de Jeffrey Epstein.

Informațiile, relatate de Reuters, sugerează că Trump ar fi recunoscut încă din 2006 că faptele lui Epstein erau cunoscute în cercuri largi.

Scandalul Epstein continuă să reprezinte o problemă politică majoră pentru administrația Trump, la câteva săptămâni după ce Department of Justice a publicat milioane de documente legate de dosar, în baza unei legi bipartizane adoptate de Congres.

Dezvăluirile au avut ecouri nu doar în SUA, ci și în străinătate, expunând legături ale lui Epstein cu figuri influente din politică, finanțe, mediul de afaceri și universitar.

Ce spunea Trump despre Epstein în 2006

Potrivit documentului FBI, în iulie 2006, la scurt timp după ce primele acuzații de abuz sexual au devenit publice, Trump l-ar fi sunat pe șeful poliției din Palm Beach, Florida. Conform unui rezumat al unui interviu FBI realizat în 2019, Trump i-ar fi spus lui Michael Reiter: „Slavă Domnului că îl oprești, toată lumea știa că face asta”.

În același document, Trump ar fi afirmat că persoane din New York erau la curent cu comportamentul lui Epstein și ar fi descris-o pe Ghislaine Maxwell drept o persoană „malefică”. De asemenea, el ar fi spus că a fost prezent o singură dată în preajma lui Epstein în timp ce erau adolescente de față și că „a plecat naibii de acolo”.

Michael Reiter, retras din activitate în 2009, a confirmat pentru Miami Herald detaliile interviului FBI, publicația fiind prima care a relatat existența documentului.

Întrebat despre presupusa conversație, Departamentul de Justiție a transmis că „nu are cunoștință de nicio dovadă care să coroboreze faptul că președintele a contactat forțele de ordine acum 20 de ani”.

Trump a recunoscut prietenia cu Epstein

Trump a recunoscut în trecut că a fost prieten cu Epstein, însă susține că relația s-a încheiat înainte de prima arestare a acestuia și că nu știa nimic despre faptele penale. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump a fost „onest și transparent” în privința ruperii legăturilor cu Epstein.

„A fost un apel telefonic care s-ar fi putut întâmpla sau nu în 2006. Nu știu răspunsul la această întrebare. Ceea ce pot spune este că președintele a fost mereu consecvent și l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său de la Mar-a-Lago pentru că, sincer, Epstein era o canalie”, a spus Leavitt, referindu-se la documentul FBI.

Casa Albă a precizat totodată că o eventuală grațiere a lui Ghislaine Maxwell „nu este o prioritate” pentru Trump, subliniind că președintele nu a luat în calcul această opțiune nici atunci când cererea a devenit publică pentru prima dată.

Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru rolul său în abuzarea și traficul de minore, a refuzat recent să depună mărturie în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, invocând cel de-al Cincilea Amendament.

Presiunile asupra administrației Trump s-au intensificat după adoptarea legii care obligă publicarea integrală a documentelor din ancheta Epstein. Parlamentari republicani și democrați au criticat cenzurarea numelor a șase bărbați menționați în dosare și au avertizat că ar putea interveni legislativ dacă omisiunile nu sunt corectate.

În paralel, democrații din Congres au introdus un proiect de lege care vizează eliminarea termenului de prescripție pentru infracțiunile de trafic sexual, precum cele atribuite lui Epstein, inițiativă care deocamdată nu beneficiază de sprijin bipartizan.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din New York în 2019, înainte de a fi judecat. Moartea sa, declarată oficial sinucidere, a alimentat ani la rând teorii ale conspirației, inclusiv unele amplificate de Trump în campania prezidențială din 2024.

Recomandarea autorului:

Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

