Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc „Leyla”, care rulează în locul emisiunii „La Măruță”, la Pro TV. Care sunt cifrele oficiale

12 feb. 2026, 08:54, Actualitate
În locul emisiunii „La Măruță” rulează, acum, serialul turcesc „Leyla”. Iată ce audiențe au fost înregistrate în zilele de luni și marți, 9 și 10 februarie 2026, în intervalul 15:00 – 16:00.

Emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”. Datele arată că există diferențe de audiență între emisiunea pe care o prezenta Cătălin Măruță și serialul care este difuzat, acum, la Pro TV. În cursul zilei de luni, 9 februarie 2026, a existat un interes mai mare față de serial, fiind și primul episod care a rulat.

În ziua de 9 februarie 2026, luni, serialul turcesc „Leyla” a fost a doua opțiune a românilor, la nivelul întregii țări (aproape 580.000 de români reprezintă media).

  • Kanal D – 790.000
  • Pro TV – 580.000
  • Antena 1 – 575.000

Top urban, 9 februarie 2026

  • Kanal D – 290.000
  • Antena 1 – 270.000
  • Pro TV – 225.000

Top comercial, 9 februarie 2026

  • Antena 1 – 210.000
  • Pro TV – 150.000
  • Kanal D – 145.000

Media a scăzut la nivelul țării, marți, 10 februarie 2026, conform Paginademedia.ro.

Top naţional, 10 februarie 2026:

  • Kanal D – 760.000
  • Antena 1 – 760.000
  • Pro TV – 495.000

Top urban, 10 februarie 2026:

  • Kanal D – 300.000
  • Pro TV – 240.000
  • Antena 1 – 210.000

Top comercial, 10 februarie 2026:

  • Antena 1 – 193.000
  • Kanal D – 152.000
  • Pro TV – 122.000

Andra și Cătălin Măruță / sursă foto: Facebook

Cătălin Măruță: „La final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia”

Cătălin Măruță a transmis un mesaj emoționant, după ultima zi de emisie, care a avut loc pe 6 februrie 2026. Emisiunea „La Măruță” și-a tras „cortina”, după 18 ani de activitate.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook.

Desigur, prezentatorul TV a transmis un mesaj și în ziua în care telespectatorii au putut urmări ultima emisie. Emoțiile au fost puternice, iar mesajul poate fi citit AICI.

