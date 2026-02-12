Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc „Leyla”, care rulează în locul emisiunii „La Măruță”, la Pro TV. Care sunt cifrele oficiale

În locul emisiunii „La Măruță” rulează, acum, serialul turcesc „Leyla”. Iată ce audiențe au fost înregistrate în zilele de luni și marți, 9 și 10 februarie 2026, în intervalul 15:00 – 16:00.

Emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”. Datele arată că există diferențe de audiență între emisiunea pe care o prezenta Cătălin Măruță și serialul care este difuzat, acum, la Pro TV. În cursul zilei de luni, 9 februarie 2026, a existat un interes mai mare față de serial, fiind și primul episod care a rulat.

În ziua de 9 februarie 2026, luni, serialul turcesc „Leyla” a fost a doua opțiune a românilor, la nivelul întregii țări (aproape 580.000 de români reprezintă media).

Kanal D – 790.000

Pro TV – 580.000

Antena 1 – 575.000

Top urban, 9 februarie 2026

Kanal D – 290.000

Antena 1 – 270.000

Pro TV – 225.000

Top comercial, 9 februarie 2026

Antena 1 – 210.000

Pro TV – 150.000

Kanal D – 145.000

Media a scăzut la nivelul țării, marți, 10 februarie 2026, conform Paginademedia.ro.

Top naţional, 10 februarie 2026:

Kanal D – 760.000

Antena 1 – 760.000

Pro TV – 495.000

Top urban, 10 februarie 2026:

Kanal D – 300.000

Pro TV – 240.000

Antena 1 – 210.000

Top comercial, 10 februarie 2026:

Antena 1 – 193.000

Kanal D – 152.000

Pro TV – 122.000

Cătălin Măruță: „La final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia”

Cătălin Măruță a transmis un mesaj emoționant, după ultima zi de emisie, care a avut loc pe 6 februrie 2026. Emisiunea „La Măruță” și-a tras „cortina”, după 18 ani de activitate.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook.

Desigur, prezentatorul TV a transmis un mesaj și în ziua în care telespectatorii au putut urmări ultima emisie. Emoțiile au fost puternice, iar mesajul poate fi citit AICI.

