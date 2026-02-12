Prima pagină » Actualitate » Nu are treabă cu problema apei de la Curtea de Argeş, dar Diana Buzoianu ştie vinovaţii: „N-au mai făcut investiții de 50 de ani”

Nu are treabă cu problema apei de la Curtea de Argeş, dar Diana Buzoianu ştie vinovaţii: „N-au mai făcut investiții de 50 de ani”

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 09:28, Actualitate

Ministerul Mediului, Diana Buzoianu, îşi ia mâna de pe cetăţenii de la Curtea de Argeş şi spune că de vină este compania care administrează Barajul Vidraru, cât şi autorităţile locale care au în proprietate compania care furnizează apă în reţea.

În timp ce aproape 50.000 de oameni stau fără apă de aproape 5 luni, iar autorităţile aruncă pisica dintr-o curtea în alta, ministrul Diana Buzoianu vine cu o postare video, joi dimineaţă, ca să spună că Hidroelectrica este în grija Ministerului Energiei, nu al Apelor Române, iar Aquaterm aparţine Consiliului Local Curtea de Argeş.

„Înțeleg din explicațiile pe care le-au dat de-a lungul timpului că n-au mai făcut investiții de 50 de ani de zile în echipamentele pe care le folosesc. Din punctul meu de vedere, aici ar fi trebuit să fie făcute niște investiții la nivel local de ani de zile. De altfel, lucrarea de la Vidraru era cunoscută de ani de zile că va fi necesară, pentru că este o lucrare care nu a venit ca un șoc, ca o surpriză. Deci nu este o lucrare necesară pentru niște intervenții neprevăzute.

Este o lucrare care trebuia să fie făcută și stabilită de ani de zile, de trei luni de zile. Politicienii știu care sunt autoritățile care au responsabilități pe aceste două zone”, spune Buzoianu, joi dimineaţă.

Soluţiile din partea autorităţilor întârzie să apară, iar la Curtea de Argeş, apa care vine pe reţea este infestată cu mai multe tipuri de bacterii.

