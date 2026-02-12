Canada este în doliu național după unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă. Mica comunitate din Tumbler Ridge își plânge victimele, un profesor și cinci elevi.

Sute de persoane au participat miercuri seara la o veghe cu lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru victimele atacului armat de la școala din Tumbler Ridge, unde majoritatea dintre cei uciși erau cunoscuți personal de localnici. Atmosfera a fost una de profundă durere, într-un oraș descris de rezidenți drept „o mare familie”, scrie CBC.ca.

Potrivit polițiștilor din cadrul Royal Canadian Mounted Police, atacatorul, pe numele său Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, și-ar fi ucis mai întâi mama și fratele vitreg la domiciliul familiei, apoi a mers la școală, unde a deschis focul înainte de a se sinucide.

La fața locului au fost găsiți morți un profesor și cinci elevi, majoritatea în biblioteca școlii. Victimele minore aveau vârste cuprinse între 12 și 13 ani.

În acest moment, ancheta este în plină desfășurare. Oamenii legii încearcă să afle modul în care suspectul ar fi obținut cele două arme de foc recuperate din clădirea școlii. Până la acest moment încă nu se cunoaște motivul atacului.

Polițiștii au mai fost la ușa familiei suspectului

Anchetatorii au confirmat că locuința familiei suspectului a fost vizată în trecut de apeluri către poliție, în special în legătură cu probleme de sănătate mintală și posibila prezență a armelor, în ultimii doi ani. Aceste informații sunt analizate acum în contextul tragediei.

În paralel, conturile de social media asociate suspectului și familiei sale au atras atenția publicului la nivel național și internațional.

Profilurile de Facebook descriu o familie aparent obișnuită, care își celebra zilele de naștere și realizările copiilor. O postare din 2021 a mamei suspectului sugera însă că Jesse Van Rootselaar dezvoltase un interes pentru arme.

„Jesse postează despre vânătoare, autonomie, arme și lucruri care îi plac”, se arăta în mesajul respectiv, care includea un link către un canal YouTube, între timp șters.

