H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates”

H.D. Hartmann în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 a discutat despre scandalul prințului Andrew și Bill Gates legat de Jeffrey Epstein, bazându-se pe recentele dezvăluiri din documente oficiale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann afirmă că prințul Andrew este „terminat” din cauza unui scandal atât de mare încât riscă să distrugă „coroana britanică”. El menționează lipsa imaginilor sau videourilor clare de pe insula lui Epstein, dar subliniază o poză celebră în care Andrew apare cu acuzatoarea sa, considerată falsă de patru din cinci specialiști consultați, fără verificări ulterioare.

„Pe Andrew l-au terminat. Problema este că atât de mare e scandalul încât riscă să distrugă coroana. Există câteva poze. Pe prințul Andrew așa l-au prins. El a zis că n-a cunoscut-o niciodată pe femeia care l-a acuzat că ar fi violat-o. Și ea a venit cu o poză. Din cinci specialiști, patru mi-au spus că e falsă” , spune Hartmann

Hartmann susține că Bill Gates a fost „social omorât” din cauza unei „boli veninice” contactate de la „fetele lui Epstein”, în special o rusoaică sub 17 ani conform documentelor.