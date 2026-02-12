Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates”

H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates”

Serdaru Mihaela
12 feb. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

H.D. Hartmann în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 a discutat despre scandalul prințului Andrew și Bill Gates legat de Jeffrey Epstein, bazându-se pe recentele dezvăluiri din documente oficiale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann afirmă că prințul Andrew este „terminat” din cauza unui scandal atât de mare încât riscă să distrugă „coroana britanică”. El menționează lipsa imaginilor sau videourilor clare de pe insula lui Epstein, dar subliniază o poză celebră în care Andrew apare cu acuzatoarea sa, considerată falsă de patru din cinci specialiști consultați, fără verificări ulterioare.

„Pe Andrew l-au terminat. Problema este că atât de mare e scandalul încât riscă să distrugă coroana. Există câteva poze. Pe prințul Andrew așa l-au prins. El a zis că n-a cunoscut-o niciodată pe femeia care l-a acuzat că ar fi violat-o. Și ea a venit cu o poză. Din cinci specialiști, patru mi-au spus că e falsă” , spune Hartmann

Hartmann susține că Bill Gates a fost „social omorât” din cauza unei „boli veninice” contactate de la „fetele lui Epstein”, în special o rusoaică sub 17 ani conform documentelor.

„Apropo de boala venerică pe care a luat-o de la fetele lui Epstin. Și fraierul în loc să se ducă la un medic, l-a întrebat tot pe el și i-a spus să-i dea niște antibiotice și să-l învețe cum să-i le administreze soției fără ca ea să afle. Și aici avem explicația acelui divorț” , subliniază Hartmann

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
08:00
Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei”
07:30
Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Atunci când a fost arestat prima dată Epstein, nu a știut nimeni de amploarea rețelei și a dispărut scandalul”
07:00
H.D. Hartmann: „Atunci când a fost arestat prima dată Epstein, nu a știut nimeni de amploarea rețelei și a dispărut scandalul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
23:30
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
O schiță a lui Michelangelo a obținut un preț record la licitație

Cele mai noi

Trimite acest link pe