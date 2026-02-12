Prima pagină » Actualitate » Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene

Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 08:43, Actualitate
Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene

ANAF pregăteşte o restructurare de amploare  şi zeci de servicii fiscale ANAF ar fi în curs de desființare. Ar fi vorba despre regionalele și județenele Fiscului.

Potrivit celor de la profit.ro, direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri.

Sunt luate în calcul două şi chiar trei servicii per judeţ pentru desfiinţare, spun şefi din ANAF pe care profit.ro i-a intervievat.

Este luată în calcul şi o variantă în care un angajat ANAF ar putea să asigure serviciul fiscal şi în alte zone unde structura a fost desfiinţată şi la solicitarea administraţiei locale.

Potrivit celor de la Profit.ro, reorganizarea nu va duce la concedierea de personal, urmând ca angajații să fie preluați de structura care preia zona aferentă serviciului fiscal care se va desființa, dar eliminarea unor servicii fiscale orășenești sau comunale, precum și noi tăieri la posturi vacante, ar duce automat la eliminarea unor posturi de conducere. Sunt vizate pentru eliminare în special serviciile fiscale mai mici și cele ineficiente, un indicator important fiind costul raportat la sumele colectate.

 „Așteptăm încă reorganizarea. În teritoriu, la solicitarea conducerii ANAF, se fac simulări pentru diferite variante de reorganizare, decizia finală urmând să depindă probabil în mare măsură de eficiență și de spațiul bugetar. Nu sunt perspective de a da oameni afară, dar e probabil să vedem unele relocări odată cu desființarea unor servicii, precum și eliminarea unor posturi de șefi. Deficitul de personal în ANAF este mare, mai ales la unele structuri critice, iar numărul de angajați scade de mulți ani prin plecări și pensionări. Sunt structuri ca Antifrauda București sau Inspecția fiscală de la DGAMC, unde deficitul de personal este pe la 40%”, a declarat pentru Profit.ro președintele SindFisc, Liviu Toader.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026

Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite

Recomandarea video

Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
O schiță a lui Michelangelo a obținut un preț record la licitație
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates”
09:00
H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates”
ACUZAȚII Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
08:36
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
FLASH NEWS Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
08:01
Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
ACTUALITATE Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
08:00
Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău
08:00
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău
SPORT Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”
07:50
Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”

Cele mai noi

Trimite acest link pe