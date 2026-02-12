Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene

ANAF pregăteşte o restructurare de amploare şi zeci de servicii fiscale ANAF ar fi în curs de desființare. Ar fi vorba despre regionalele și județenele Fiscului.

Potrivit celor de la profit.ro, direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri.

Sunt luate în calcul două şi chiar trei servicii per judeţ pentru desfiinţare, spun şefi din ANAF pe care profit.ro i-a intervievat.

Este luată în calcul şi o variantă în care un angajat ANAF ar putea să asigure serviciul fiscal şi în alte zone unde structura a fost desfiinţată şi la solicitarea administraţiei locale.

Potrivit celor de la Profit.ro, reorganizarea nu va duce la concedierea de personal, urmând ca angajații să fie preluați de structura care preia zona aferentă serviciului fiscal care se va desființa, dar eliminarea unor servicii fiscale orășenești sau comunale, precum și noi tăieri la posturi vacante, ar duce automat la eliminarea unor posturi de conducere. Sunt vizate pentru eliminare în special serviciile fiscale mai mici și cele ineficiente, un indicator important fiind costul raportat la sumele colectate.

„Așteptăm încă reorganizarea. În teritoriu, la solicitarea conducerii ANAF, se fac simulări pentru diferite variante de reorganizare, decizia finală urmând să depindă probabil în mare măsură de eficiență și de spațiul bugetar. Nu sunt perspective de a da oameni afară, dar e probabil să vedem unele relocări odată cu desființarea unor servicii, precum și eliminarea unor posturi de șefi. Deficitul de personal în ANAF este mare, mai ales la unele structuri critice, iar numărul de angajați scade de mulți ani prin plecări și pensionări. Sunt structuri ca Antifrauda București sau Inspecția fiscală de la DGAMC, unde deficitul de personal este pe la 40%”, a declarat pentru Profit.ro președintele SindFisc, Liviu Toader.

