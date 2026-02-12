Prima pagină » Actualitate » Fuga bogaților. Unde își mută marile averi miliardarii lumii. Migrație fără precedent a banilor

Bianca Dogaru
12 feb. 2026, 08:59, Actualitate
Tot mai multe familii bogate își schimbă țara de rezidență. Fenomenul a atins un nivel fără precedent în 2025, potrivit CNBC. Cererea pentru relocare, rezidență și cetățenie a crescut puternic pe fondul tensiunilor geopolitice și al schimbărilor rapide de politică economică. 

Un raport UBS arată că 36% dintre cei 87 de miliardari intervievați s-au mutat cel puțin o dată în 2025, iar 9% iau în calcul o relocare. În rândul celor sub 45 de ani, procentul urcă la 44%. UBS susține că este „cea mai mare migrație de capital privat privat din istorie”.

Sursa foto: Profimedia

De ce pleacă bogații

Principalul motiv este instabilitatea geopolitică. Regimurile fiscale și regulile economice se pot modifica rapid, uneori într-un singur ciclu politic. Familiile foarte bogate tratează riscul de țară la fel ca pe riscul financiar: îl diversifică.

Criterii precum neutralitatea politică, stabilitatea instituțională și forța statului de drept cântăresc tot mai mult în alegerea unei noi reședințe.

Un exemplu este Marea Britanie. După eliminarea regimului fiscal „non-dom” în aprilie 2025, mulți milionari au decis să plece. Henley & Partners estimează un exod net de aproximativ 16.500 de milionari în 2025, față de 9.500 în 2024.

Dacă în trecut relocările urmăreau oportunități de afaceri și creștere, acum motivația este defensivă: protejarea averii, siguranța familiei și continuitatea pe termen lung.

În SUA, 49% dintre cetățenii din diaspora iau în calcul renunțarea la cetățenie în 2025, față de 30% în anul anterior. Consultanții vorbesc despre o scădere puternică a încrederii în sistemele politice și financiare.

Unde se mută milionarii

Emiratele Arabe Unite conduc topul destinațiilor. Țara nu percepe impozit pe venit, nici taxe pe avere sau pe câștiguri de capital. Regimul Golden Visa este flexibil. Se estimează că 9.800 de milionari vor ajunge în Emirate în 2025, cel mai mare influx din lume.

În Europa, Portugalia și Grecia rămân atractive prin programele de rezidență prin investiții. Italia, Monaco și Elveția atrag familii care caută stabilitate fiscală. Singapore rămâne o opțiune importantă pentru cei interesați de infrastructură financiară solidă.

Apar și noi destinații. Arabia Saudită a emis peste 8.000 de permise prin programul Premium Residency, iar în Caraibe, state precum Antigua și Barbuda, Grenada sau Saint Kitts și Nevis oferă cetățenie ca soluție de rezervă alături de rezidența europeană.

Migrația marilor averi nu mai este un fenomen izolat. A devenit o tendință globală care schimbă harta economică a lumii.

Surse foto: Profimedia

