COMUNICAT | Trei zile de spectacol culinar și inovație la FoodService & Hospitality Expo 2025

Peste 450 de expozanți, zeci de show-uri culinare live și mii de oportunități de business – totul într-un singur loc: București devine epicentrul HoReCa în noiembrie 2025

Între 8 și 10 noiembrie 2025, Bucureștiul se transformă în capitala ospitalității și a retailului alimentar din Europa de Sud-Est, găzduind cea de-a 4-a ediție a FoodService & Hospitality Expo, la Laminor Hall.

Evenimentul reunește:

• 30.000+ profesioniști din industrie

• 450 de expozanți

• 33.000 mp spațiu expozițional, cu pavilioane tematice, zone interactive și demonstrații live

Ce aduce ediția 2025

Arena Bucătarilor 2025 – competiția care pune față în față cei mai talentați chefi din România

– competiția care pune față în față cei mai talentați chefi din România Concursuri spectaculoase de cofetărie, pizza, burgeri, bartending și mixologie

de cofetărie, pizza, burgeri, bartending și mixologie Cooking & Cocktail Shows live , cu demonstrații zilnice semnate de profesioniști de top

, cu demonstrații zilnice semnate de profesioniști de top Zona Inovație – dedicată tehnologiilor de ultimă generație, sustenabilității și designului funcțional în HoReCa

– dedicată tehnologiilor de ultimă generație, sustenabilității și designului funcțional în HoReCa Workshopuri & Conferințe pe teme cheie: francize, investiții, tendințe internaționale și modele de business emergente

De ce merită să participi

„Expozanții care aleg să fie parte din FoodService & Hospitality Expo 2025 își pun brandul în fața a zeci de mii de profesioniști și potențiali parteneri. Este platforma perfectă pentru lansări, noi colaborări și pentru a conecta inovațiile locale la o piață globală aflată în continuă transformare”, a declarat Silvia Ion, co-organizator al evenimentului.

Pe lângă dimensiunea de business, FoodService & Hospitality Expo 2025 promite o experiență vibrantă, unde energia bucureșteană se îmbină cu rafinamentul internațional. De la standuri interactive și zone dedicate inovației, până la competiții live și degustări surprinzătoare, atmosfera va transforma expoziția într-un adevărat festival al ospitalității moderne.

„FoodService & Hospitality Expo 2025 este locul unde Bucureștiul devine, pentru trei zile, scena centrală a ospitalității. Vizitatorii vor descoperi produse noi, vor participa la competiții culinare spectaculoase și vor fi martori ai unor demonstrații live care inspiră și setează direcțiile viitoare în HoReCa”, a adăugat Odai Shhab, co-organizator al evenimentului.

Ceremonia oficială de deschidere

Ediția 2025 va fi inaugurată printr-o ceremonie oficială care va reuni personalități din mediul diplomatic, reprezentanți ai marilor companii și lideri ai industriei ospitalității:

Silvia Ion – Organizator şi reprezentant Horeca Insight

– Organizator şi reprezentant Horeca Insight Odai Shhab – Co-organizator şi reprezentant Qurater

– Co-organizator şi reprezentant Qurater Cezar Munteanu – Președinte ANBCT

– Președinte ANBCT Laura Naghi – Reprezentant FIHR

– Reprezentant FIHR Nicolás Vázquez Suárez – Commercial Attaché, Ambasada Spaniei în România

– Commercial Attaché, Ambasada Spaniei în România Karan Khurana – CEO Metro România

– CEO Metro România Robert Hellwagner – CEO Selgros

– CEO Selgros Radu Savopol – preşedinte HORA

– preşedinte HORA Andrei Sava – CEO Maxigel

– CEO Maxigel Daniela Dumitrașcu – Director de marketing Delaco

– Director de marketing Delaco Ștefan-Radu Oprea – Secretar General al Guvernului României

– Secretar General al Guvernului României E. Katalin Kissné Hlatki – Ambasadoarea Ungariei în România

– Ambasadoarea Ungariei în România Federico Mozzi – Ambasadorul Italiei în România

– Ambasadorul Italiei în România Alessandra Capobianco – Director ITA (Italian Trade Agency) în România

Înscriere și participare

Pentru a participa la FoodService & Hospitality Expo 2025, cei interesați se pot înregistra pe site-ul oficial al evenimentului.

Indiferent că sunt profesioniști din industrie, manageri de hoteluri, antreprenori sau pasionați de gastronomie, vizitatorii vor găsi aici idei, contacte și perspective care le pot transforma afacerea și le pot oferi un avantaj competitiv.

Despre FoodService & Hospitality Expo

FoodService & Hospitality Expo este cel mai amplu eveniment dedicat industriei HoReCa din România, oferind acces la o gamă completă de soluții pentru dezvoltarea eficientă și profitabilă a afacerilor din domeniu. Ediția din 2025 promite să fie cel mai important eveniment al anului pentru profesioniștii din ospitalitate, contribuind activ la modelarea viitorului HoReCa în regiune.