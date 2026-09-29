Consiliul Județean Ilfov organizează miercuri, 30 septembrie, începând de la ora 11.00, la Bokaa Events, conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”. În cadrul conferinței reprezentanți ai administrației publice județene și locale și ai instituțiilor din domeniile infrastructurii, educației și serviciilor publice vor discuta despre direcțiile prin care Buftea își poate consolida rolul în zona metropolitană a Bucureștiului și în județul Ilfov.

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Prima parte a evenimentului va aborda proiectele de infrastructură și conectivitate, dezvoltarea mobilității urbane, investițiile și atragerea fondurilor europene și naționale, precum și valorificarea potențialului local al orașului. Cel de-al doilea panel va pune în discuție accesul la servicii medicale, prevenția, modernizarea infrastructurii educaționale, performanța școlară, incluziunea socială și implicarea cetățenilor în deciziile comunității. Conferința va urmări conturarea unei perspective integrate asupra dezvoltării Buftei ca pol urban al județului Ilfov și asupra creșterii calității vieții locuitorilor.

Liderii din administrația publică locală și județeană prezintă proiectele de dezvoltare a orașului

Liderii din cadrul administrației publice locale și județene vor discuta despre modul în care este gestionată creșterea urbană astfel încât să devină, totodată, un avantaj real pentru comunitatea locală.

Invitați / Speakeri

• Hubert Thuma – Președinte, Consiliul Județean Ilfov

• Ștefan Rădulescu – Vicepreședinte, Consiliul Județean Ilfov

• Olivia Ciobanu-Oprescu – Administrator Public, Consiliul Județean Ilfov

• Vincențiu Voicu – Director Executiv, ADIGIDI

• Alexandru Văsii – Vicepreședinte, Consiliul Județean Ilfov

• Cătălin Badea – Șef Serviciu Investiții – Drumuri, Consiliul Județean Ilfov

• Prof. Dr. Ion Dogaru – Inspector Școlar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov

• Pistol Gheorghe – Primar, orașul Buftea

• Vaida Alexandru – Viceprimar, orașul Buftea

• Căpățînă Marga – Administrator public, Primăria orașului Buftea

Temele conferinței

Creșterea conectivității cu Capitala și cu localitățile din Ilfov, modernizarea infrastructurii rutiere și a transportului, dar și dezvoltarea spațiilor publice, a infrastructurii educaționale și sportive sunt principalele teme ale conferinței axate pe dezvoltarea economică a orașului Buftea.

Panel I – Dezvoltarea, infrastructura și investițiile pentru comunitățile din Ilfov

Primul panel, „Dezvoltarea, infrastructura și investițiile pentru comunitățile din Ilfov”, moderat de Bogdan Pavel. Dezbaterile în cadrul panelului se desfășoară 12.00 -13:00, urmate de o pauză de Coffee Break & Networking (13.00 – 13.15), destinată discuțiilor dintre participanți și invitați.

Printre temele abordate se numără modernizarea infrastructurii rutiere din oraș și a principalelor artere de acces către București și localitățile învecinate, inclusiv Centura Buftea, Dezvoltarea mobilității urbane prin îmbunătățirea transportului public, realizarea de piste pentru biciclete, creșterea conectivității Buftei cu Bucureștiul și cu celelalte localități din județul Ilfov, investiții în infrastructura publică locală, extinderea și modernizarea rețelelor de apă, canalizare, gaze naturale, iluminat public și infrastructură digitală, accesarea fondurilor europene și naționale entru finanțarea proiectelor de dezvoltare ale orașului și amenajarea și extinderea spațiilor verzi.

Panel II – Comunitatea din Buftea – sănătate, educație și implicare pentru un oraș orientat spre viitor

Al doilea panel al conferinței se va axa pe tematici legate de Comunitatea din Buftea – sănătate, educație și implicare pentru un oraș orientat spre viitor și va fi moderată de Bogdan Pavel. Dezbaterea va avea loc după pauză, începând cu ora 13.20 și se vor încheia cu o sesiune Q&A și concluziile conferinței (14:00 – 14:10)

Printre temele abordate se numără îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate, promovarea sănătății comunitare, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Buftea, sprijinirea performanței școlare, promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse, creșterea implicării cetățenilor în procesul decizional și susținerea activităților culturale, sportive și civice.