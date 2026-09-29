Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie

Tribunalul București a înregistrat contestația fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu față de măsura sechestrului asigurator pus de procurorii DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia, în urma acuzațiilor din dosarul de înșelăciune. Cauza va fi dezbătută la data de 7 octombrie.

Decizia instanței, în acest caz, va fi definitivă, iar magistratul de drepturi și libertăți este chemat să decidă dacă ridică sau menține măsura stabilită de procurorul care îl anchetează pe Georgescu pentru fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Marți, 29 septembrie, au început perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu. Omul de afaceri Ionel Rusen a fost, de asemenea, citat pentru a se prezenta să asiste la proceduri, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

Tot azi, Curtea de Apel București a dezbătut contestația DIICOT la decizia eliberării lui Georgescu și a lui Rusen, termen la care au obligația de a fi prezenți.

Georgescu pe „banda” procurorilor DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost aduși marți, 22 septembrie, la Tribunalul București, unde procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea lor preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Instanța a decis în schimb, după deliberări, respingerea propunerii anchetatorilor și plasarea celor doi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.