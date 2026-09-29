Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un „actor străin” a fost implicat în presupusul complot terorist din apropierea unei baze aeriene din Anglia în acest weekend, relatează Financial Times.

Rubio nu a menționat o țară anume, dar a descris evenimentele din weekend, în cadrul cărora cinci bărbați britanici au fost arestați în apropierea bazei RAF Fairford, drept un „fapt foarte grav” și a afirmat că vor fi făcute publice detalii suplimentare în zilele următoare.

„Este suficient să spunem că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce aproape s-a întâmplat și ceea ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend reprezintă o situație extrem de gravă”, a declarat Rubio luni, în cadrul emisiunii „Hannity” de la Fox News. „Este o situație în care este evident implicat un actor străin”, a spus el. „Nu voi intra încă în detalii cu privire la acest aspect.”

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Baza de la Fairford aparține Forțelor Aeriene Regale britanice, dar a fost utilizată de Forțele Aeriene ale SUA pentru a desfășura ceea ce acestea califică drept lovituri defensive împotriva Iranului.

Declarațiile șefului diplomației de la Washington vin după ce cei cinci bărbați, arestați duminică, au fost eliberați pe cauțiune a doua zi, o evoluție neașteptată care a fost criticată de președintele SUA, Donald Trump.

„Știm totul despre ei”, a spus Trump. „Noi nu i-am fi eliberat.”

Rubio a afirmat că „mulți oameni” au fost „deranjați” de decizia privind eliberarea pe cauțiune, dar a lăudat reacția autorităților britanice. „Aș spune că au fost foarte cooperanți și de mare ajutor”, a spus el.

Laurence Taylor, șeful Poliției Naționale Antiteroriste din Marea Britanie, a recunoscut luni că există un „interes semnificativ” cu privire la posibilitatea ca „contextul geopolitic actual” să fi avut o influență asupra incidentului.

„Analizăm această situație din toate unghiurile posibile, inclusiv posibilitatea ca aceasta să fie o acțiune comisă de intermediari sau de persoane care, în cunoștință de cauză sau fără să știe, acționează în numele unui stat străin”, a adăugat el.

În declarațiile sale, Rubio a menționat că Iranul „a amenințat în mod deschis că va ataca interesele americane la nivel global”, deși nu a făcut o legătură explicită între Teheran și incident.

Ambasada Iranului la Londra a declarat luni că respinge „categoric” și condamnă cu fermitate speculațiile potrivit cărora Teheranul ar fi implicat în vreun plan care viza baza RAF Fairford.

Cei cinci bărbați, toți cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani din Londra, au fost reținuți după ce un fermier local a alertat poliția. Aceștia au fost reținuți fiind bănuiți de infracțiuni prevăzute de legile privind explozivii și terorismul.

Taylor a afirmat că, deși au fost eliberați pe cauțiune, bărbații rămân în continuare suspecți.