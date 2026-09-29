Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv

Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg privind măsura arestului preventiv a fostului prezidențiabil, în dosarul de înșelăciune în care este acuzat alături de Ionel Rusen. Un al treilea magistrat a fost chemat să încline balanța.

Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg privind măsurile preventive ce trebuie luate în dosarul Georgescu. Un al treilea magistrat va fi chemat să încline balanța.

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Cele două judecătoare de la CAB desemnate să judecece contestația DIICOT față de decizia de eliberare sub control judiciar a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen nu au căzut de acord cu privire la o măsură unanimă astfel că un alt treilea magistrat va fi introdus în complet de divergență astfel încât să existe o imparitate de doi la unu.

Surse judiciare consultate de Gândul explică pt. publicație că la acest moment nu ar mai fi necesară chemarea celor doi inculpați la instanță.

La ora 15:30 arată sursele noastre completul se va reuni la sala de judecată și după va rămâne în pronunțare urmând să stabilească o decizie definitivă în acest caz.

Călin Georgescu ar fi știut de existența dosarului DIICOT / „Călin nevinovat, dosar fabricat!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. „Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!”

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pe motiv că ambii ar fi făcut demersuri pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Sursele spun că unul dintre argumentele invocate este faptul că Georgescu avea cunoștință despre existența dosarului de la DIICOT.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.