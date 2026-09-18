Ce se întâmplă cu deșeurile strânse în regiunea București – Ilfov în Ziua de Curățenie 2026? Mecanism complex de gestionare a deșeurilor

Pe 19 septembrie 2026, mii de voluntari ies din nou în teren pentru a participa la Ziua de Curățenie și la acțiunile organizate de „Let’s Do It, Romania!”. Vor fi curățate zone afectate de deșeuri abandonate din București și Ilfov, iar comunitățile vor beneficia de rezultatele unei mobilizări de amploare.

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Dar ce se întâmplă după ce voluntarii își încheie misiunea?

Ridicarea sacilor cu deșeuri reprezintă doar începutul. Deșeurile trebuie transportate, recepționate, sortate, tratate și, acolo unde nu mai pot fi valorificate, eliminate în condiții controlate. Este o etapă esențială, dar mai puțin vizibilă pentru public.

În București și Ilfov, acest proces este susținut prin parteneriatul dintre Eco Sud și „Let’s Do It, Romania!”, un parteneriat început încă din 2010 și continuat în 2026.

Cetățenii nu suportă costurile

Unul dintre cele mai importante aspecte ale colaborării este faptul că serviciile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare aferente deșeurilor colectate în cadrul campaniei sunt suportate integral de Eco Sud.

Prin urmare, voluntarii contribuie prin munca lor, iar cetățenii beneficiază de curățarea comunităților fără să achite costurile gestionării deșeurilor colectate în cadrul acțiunii.

Este o contribuție care permite ca efortul din teren să fie urmat de o gestionare responsabilă a deșeurilor.

Unde ajung sacii strânși de voluntari?

Deșeurile colectate din localități precum Vidra, Jilava, Berceni, Popești-Leordeni, Glina, 1 Decembrie, Măgurele, Pantelimon, Voluntari, Afumați, Brănești, Cernica, Dobroești, Găneasa, Snagov, Mogoșoaia, Corbeanca și Ciorogârla, precum și din sectoarele Capitalei, sunt introduse într-un circuit specializat de gestionare.

Un rol important îl are Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Vidra. Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate de până la 920.000 de tone anual și poate contribui la devierea de la depozitare a peste 60% din cantitățile procesate.

Materialele care pot fi recuperate sunt direcționate către valorificare, în timp ce fracțiile care nu mai pot fi utilizate sunt eliminate controlat.

Costurile reale rămân în spatele acțiunii

În spatele fiecărui sac ridicat există un întreg lanț operațional: transport, utilaje, instalații, personal specializat, energie și procese de tratare.

În cadrul campaniei, aceste costuri sunt suportate de Eco Sud, astfel încât rezultatul acțiunii să fie unul complet: deșeurile nu sunt doar strânse, ci și gestionate ulterior în instalații specializate.

Parteneriatul dintre Eco Sud și „Let’s Do It, Romania!” continuă astfel o colaborare începută în 2010.

Pe 19 septembrie, voluntarii vor fi partea vizibilă a mobilizării. În spatele lor va funcționa însă un mecanism complex, menit să ducă fiecare cantitate colectată până la etapa finală de gestionare.

O zi de curățenie. Mii de voluntari. Zeci de comunități. Un efort asumat pentru ca deșeurile să fie gestionate până la capăt.

Totul pentru O Viață mai Curată!

Articol susținut de Eco Sud