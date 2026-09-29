Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ

Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ

Elena Popescu
Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, își apără echipa guvernamentală în plină rundă de audieri în Parlament și susține că inclusiv candidații respinși de comisiile de specialitate au avut ”prestații foarte bune”.

Mureșan afirmă că avizele negative au fost acordate ”pe criterii politice” și spune că audierile i-au confirmat că are o echipă ”bine pregătită”. Mesajul premierului desemnat vine după ce prima zi a audierilor s-a încheiat cu patru avize negative și numai două favorabile.

Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, nominalizat la Apărare, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, și Irineu Darău, nominalizat la Economie, au primit avize negative. Tánczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, și Alexandru Nazare, nominalizat la conducerea Ministerului Finanțelor, au primit avize favorabile.

”Felicitări miniștrilor desemnați pentru prestațiile foarte bune de până acum la audierile din Parlamentul României. Îi felicit atât pe cei care au primit aviz pozitiv, cât și pe cei care, în pofida unei prestații foarte bune, au primit aviz negativ, pe criterii politice. Audierile de până acum confirmă că avem o echipă bine pregătită, capabilă să guverneze din prima zi în beneficiul oamenilor.

Toți miniștrii au dovedit că sunt bine pregătiți și că vor lucra pentru modernizarea României. Le urez mult succes colegilor care urmează să fie audiați!”, a scris premierul desemnat pe pagina sa de Facebook.

Audierile continuă. Votul decisiv vine miercuri

Marți sunt programați pentru audieri alți zece candidați propuși pentru viitorul Cabinet. Printre aceștia se numără Mircea Abrudean la Interne, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Raluca Turcan la Muncă, Oana Gheorghiu la Sănătate, Oana Țoiu la Externe și Andrea Chiș la Justiție.

În primele audieri ale zilei de marți, Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru au obținut avize favorabile, în timp ce Raluca Turcan a primit aviz negativ.

Verdictul decisiv nu va fi însă dat de comisiile de specialitate. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan urmează să ajungă miercuri, de la ora 13:00, la votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Curs valutar marți, 29 septembrie 2026. Dolarul a bifat recordul de anul acesta. Moneda americană se apropie de 4,7 lei. Cum se simte leul în raport cu euro
14:16
Curs valutar marți, 29 septembrie 2026. Dolarul a bifat recordul de anul acesta. Moneda americană se apropie de 4,7 lei. Cum se simte leul în raport cu euro
NEWS ALERT Nicu Alifantis, mesaj emoționant despre regretatul Patrick André de Hillerin: „Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români”
14:05
Nicu Alifantis, mesaj emoționant despre regretatul Patrick André de Hillerin: „Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români”
CONTROVERSĂ Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
13:37
Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
REACȚIE Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”
13:28
Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”
NEWS ALERT Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
13:15
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
INEDIT Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”
13:08
Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
NEWS ALERT Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
15:01
Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
14:58
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
EXCLUSIV Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
14:55
Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
ULTIMA ORĂ Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
14:50
Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
REACȚIE Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern din cauza raportărilor incomplete și a centralizărilor eronate
14:35
Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern din cauza raportărilor incomplete și a centralizărilor eronate
VIDEO Scandal la audierea Oanei Gheorghiu. Replici acide între Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu: ”Nu sunteți avocatul nimănui”/ ”Nu fiți mitocan”
14:33
Scandal la audierea Oanei Gheorghiu. Replici acide între Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu: ”Nu sunteți avocatul nimănui”/ ”Nu fiți mitocan”

Cele mai noi

Trimite acest link pe