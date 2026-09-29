Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, își apără echipa guvernamentală în plină rundă de audieri în Parlament și susține că inclusiv candidații respinși de comisiile de specialitate au avut ”prestații foarte bune”.

Mureșan afirmă că avizele negative au fost acordate ”pe criterii politice” și spune că audierile i-au confirmat că are o echipă ”bine pregătită”. Mesajul premierului desemnat vine după ce prima zi a audierilor s-a încheiat cu patru avize negative și numai două favorabile.

Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, nominalizat la Apărare, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, și Irineu Darău, nominalizat la Economie, au primit avize negative. Tánczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, și Alexandru Nazare, nominalizat la conducerea Ministerului Finanțelor, au primit avize favorabile.

”Felicitări miniștrilor desemnați pentru prestațiile foarte bune de până acum la audierile din Parlamentul României. Îi felicit atât pe cei care au primit aviz pozitiv, cât și pe cei care, în pofida unei prestații foarte bune, au primit aviz negativ, pe criterii politice. Audierile de până acum confirmă că avem o echipă bine pregătită, capabilă să guverneze din prima zi în beneficiul oamenilor.

Toți miniștrii au dovedit că sunt bine pregătiți și că vor lucra pentru modernizarea României. Le urez mult succes colegilor care urmează să fie audiați!”, a scris premierul desemnat pe pagina sa de Facebook.

Audierile continuă. Votul decisiv vine miercuri

Marți sunt programați pentru audieri alți zece candidați propuși pentru viitorul Cabinet. Printre aceștia se numără Mircea Abrudean la Interne, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Raluca Turcan la Muncă, Oana Gheorghiu la Sănătate, Oana Țoiu la Externe și Andrea Chiș la Justiție.

În primele audieri ale zilei de marți, Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru au obținut avize favorabile, în timp ce Raluca Turcan a primit aviz negativ.

Verdictul decisiv nu va fi însă dat de comisiile de specialitate. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan urmează să ajungă miercuri, de la ora 13:00, la votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.