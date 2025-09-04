Prima pagină » Comunicate de presă » CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME București, la evenimentul „CSID – BACK TO SCHOOL”

04 sept. 2025, 14:57, Comunicate de presă
În 2025, CSID.RO – platforma de referință pentru informație corectă și echilibrată în sănătate, nutriție și lifestyle – împlinește 20 de ani. Cu această ocazie, brandul organizează o serie de activări speciale pentru publicul larg, culminând cu cel mai important eveniment al toamnei:„CSID – BACK TO SCHOOL”, în parteneriat cu THERME București, în weekendul 6–7 septembrie 2025. Timp de două zile, familiile sunt invitate să se bucure de activități creative și recreative pentru copii și adulți, sesiuni de educație pentru sănătate, sport, jocuri, ateliere, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

20 de ani de CSID.RO – aniversare cu activări pentru întreaga familie

Sub motto-ul „Ai întrebări? Avem răspunsuri!”, CSID.RO creează un eveniment în care informația medicală se întâlnește cu distracția în familie. Vizitatorii vor primi, la intrare, o listă a activităților, care le va permite să participe la experiențele tematice din diferite zone și să adune ștampile pentru tombolele zilnice cu premii.

UN WEEKEND PENTRU TOATĂ FAMILIA

Evenimentul va reuni sute de părinți și copii într-un maraton de activități creative și sportive:
• Ateliere de creație și teatru pentru copii
• Campionate de volei pe nisip pentru familii
• Sesiuni de Aqua Gym
• Sesiuni de Bubble Show
• CSID Talks susținute de medici specialiști de la SANADOR,
• Activări speciale marca THERME

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

SÂMBĂTĂ, 6 septembrie12:00 – 15:00 | Ateliere creative pentru copii (zona Galaxy, indoor)12:00 – 15:00 | Bubble Show interactiv cu spumă (zona Galaxy, outdoor)12:00 – 14:00 | Campionatul CSID BeFit de Volei pe nisip (Galaxy, outdoor)12:30 – 13:30 | Sesiune de Aqua Gym cu antrenori profesioniști (The Palm, main pool)12:00 – 13:30 | CSID Talks – discuții cu medici SANADOR (Feng Shui Park)14:00 – 14:30 | Extragere Tombolă #1 (The Palm, outdoor)
14:00 – 17:00 | Ateliere de Teatru pentru copii (Galaxy, outdoor – foișor)17:00 – 18:00 | CSID Talks – partea a II-a (Feng Shui Park)18:00 – 18:30 | Extragere Tombolă #2 (The Palm, outdoor)18:30 – 19:30 | Sesiune de Aqua Gym #2 (The Palm, main pool)

DUMINICĂ, 7 septembrie
11.00 – 12.00 | SANADOR – curs prim ajutor
12:00 – 15:00 | Ateliere creative pentru copii (zona Galaxy, indoor)12:00 – 15:00 | Bubble Show interactiv cu spumă (zona Galaxy, outdoor)12:00 – 14:00 | Campionatul CSID BeFit de Volei pe nisip (Galaxy, outdoor)12:30 – 13:30 | Sesiune de Aqua Gym cu antrenori profesioniști (The Palm, main pool)12:00 – 13:30 | CSID Talks – teme de sănătate și educație (Feng Shui Park)14:00 – 14:30 | Extragere Tombolă #3 (The Palm, outdoor)
14:00 – 17:00 | Ateliere de Teatru pentru copii (Galaxy, outdoor – foișor)16:00 – 16:30 | Extragere Tombolă #4 (The Palm, outdoor)17:00 – 18:00 | CSID Talks – partea a II-a (Feng Shui Park)18:30 – 19:30 | Sesiune de Aqua Gym #2 (The Palm, main pool

CSID TALKS – INFORMAȚIE ȘI ECHILIBRU LA ÎNCEPUT DE AN

În grădina Feng Shui, părinții vor avea ocazia să participe la CSID Talks, o serie de discuții moderate de Alexandra Necșoiu (redactor-șef CSID), cu invitați de la Spitalul Clinic SANADOR.

Teme abordate:
• Copilul de azi, adultul de mâine: Cum prevenim tulburările metabolice din primii ani de viață
• Mituri și realități despre răceli, imunitate și sănătatea copiilor la început de an școlar
• De la colesterol la stres: noii factori de risc cardiologic și soluțiile modern
• Dincolo de zâmbet: rolul sănătății orale în dezvoltarea copilului

Invitați
• Dr. Doru Negru – Medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Sanador
• Dr. Mădălina Cristache – Medic specialist pediatrie, Sanador
• Dr. Monica Trofin-Bănescu – Medic primar cardiologie, șef secție cardiologie și USTACC în cadrul spitalului clinic Sanador
• Dr. Laura Marangic-Călin – Medic specialist pedodonție, Sanador
Informațiile valoroase vor fi dublate de sesiuni de întrebări din partea publicului și sfaturi practice pentru un start de an școlar mai puțin stresant.

INTRAREA SE FACE CU BILET LA THERME

Toate activitățile CSID sunt gratuite, incluse în accesul general la THERME.
MULȚUMIM PARTENERILOR CARE AU FĂCUT POSIBIL ACEST EVENIMENT
Evenimentul “Back to School @ THERME” nu ar fi fost posibil fără susținerea unor branduri responsabile, implicate în educație, sănătate și sustenabilitate:
• LIDL România – pentru susținerea atelierelor de pictură și a zonei foto, unde familiile vor primi poze instant personalizate
• Vodafone România – pentru susținerea zonei de teatru, cu jocuri educative pentru copii
• RetuRO – pentru promovarea reciclării și sustenabilității în zona de activități creative
• Herbalife România – pentru implicarea în zona sportivă și oferirea kiturilor de wellness
• SANADOR – partener medical oficial al evenimentului, cu prezență activă în toate sesiunile CSID Talks

VA CONTINUA
Succesul acestui weekend dedicat familiilor confirmă nevoia de educație prin experiență, joacă activă și conectare emoțională între părinți și copii. Galeriile foto și video vor fi disponibile pe www.csid.ro și pe paginile noastre de social media: Facebook, Instagram, TikTok.

