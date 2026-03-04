Prima pagină » Comunicate de presă » Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026

04 mart. 2026, 13:44, Comunicate de presă
Luni, 9 martie, de la ora 12:00, ProMotor publică un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 93 îl are ca invitat pe Daniel Tomescu, cunoscut în comunitatea auto online sub numele de STACS. Discuția va fi disponibilă pe canalul de YouTube ProMotor România.

Cunoscut pentru proiectele sale auto și pentru comunitatea ultrapasionată pe care o construiește în jurul pasiunii pentru mașini modificate, Daniel vine la „Podcast cu Prioritate” pentru a vorbi despre planurile sale pentru anul 2026 și despre direcția în care își dezvoltă proiectele.

În cadrul episodului, Daniel Tomescu povestește ce proiecte auto pregătește pentru perioada următoare și ce modele își dorește să cumpere sau să modifice. Invitatul explică și de ce continuă să investească în modele clasice precum BMW E46, o mașină care rămâne populară în rândul pasionaților de tuning și motorsport.

Discuția ajunge și în zona experiențelor pe circuit, acolo unde Daniel explică ce înseamnă controlul mașinii la drift și cum se simte în realitate puterea atunci când o mașină este pregătită pentru astfel de manevre. În același timp, invitatul vorbește și despre proiectul Nissan Silvia și despre evoluția acestuia în ultimii ani.

Comunitate online, off road și provocările traficului din România

Podcastul abordează și modul în care Daniel își gestionează comunitatea online și cum reușește să păstreze interesul publicului pentru proiectele sale auto. Creatorul de conținut explică ce rol are transparența în relația cu urmăritorii și cum se construiește o comunitate autentică în jurul pasiunii pentru mașini.

Un alt subiect important este zona de off road, unde invitatul vorbește despre tipurile de mașini potrivite pentru astfel de trasee și despre alegerea anvelopelor potrivite pentru teren dificil. În plus, discuția ajunge și la experiențele din traficul din România și la lucrurile care îl deranjează cel mai mult atunci când conduce pe drumurile publice.

Episodul 93 din „Podcast cu Prioritate” oferă astfel o discuție relaxată despre pasiunea pentru mașini, proiecte auto, motorsport și comunitatea din jurul acestui univers.

„Podcast cu Prioritate” este realizat de ProMotor și aduce în fața publicului invitați relevanți din lumea auto, motorsport și mobilitate.

Sponsorii acestui episod sunt Sanador, Bilbor și eMAG. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România.

