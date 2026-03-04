Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină

(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină

04 mart. 2026, 09:00, Comunicate de presă
(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină

La Medicover, prevenția reprezintă pilonul central al serviciilor medicale oferite. Printr-o abordare integrată, orientată spre pacient, specialiștii Medicover urmăresc identificarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor medicale în stadii incipiente, atunci când tratamentele sunt mai eficiente, iar șansele de recuperare sunt maxime.

Sarcina este o perioadă de transformări majore pentru organismul viitoarelor mame, incluzând sistemul sangvin. Creșterea volumului de sânge și modificările mecanismelor de coagulare, necesare pentru protecția organismului în timpul nașterii, pot favoriza apariția sau agravarea unor probleme hematologice, precum anemia, tulburările de coagulare sau riscul de tromboză.

În acest context, colaborarea strânsă dintre medicii obstetricieni și hematologi devine esențială pentru prevenirea și gestionarea complicațiilor care pot pune în pericol sănătatea mamei și a copilului.

“Complicațiile hematologice asociate sarcinii reprezintă o mare provocare și succesul terapeutic este conditionat de o colaborare excelentã între medicul obstetrician și hematolog” spune Prof. Dr. Daniel Coriu, doctor in stiinte medicale, medic primar Hematologie si Doctor Habilitat în Medicinã, Spitalului Medicover Pipera.

La nivel global, statisticile arată că aproximativ 40% dintre gravide se confruntă cu diverse afecțiuni hematologice, de la anemia feriprivă, care este cea mai frecventă a sistemului sangvin în sarcina, până la tulburări de coagulare.

Afecțiunile sistemului sangvin cresc riscul de complicații în timpul sarcinii. Gravida prezintă un risc crescut de tromboză și hemoragii, precum și de tulburări ale tensiunii arteriale (preeclampsie). La nivel fetal pot apărea hipoxie fetală, restricție de creștere intrauterină și naștere prematură.

Pentru a asigura o monitorizare completă și sigură a fiecãrei sarcinii, medicii obstetricieni din Maternitatea Medicover Băneasa colaborează cu specialiștii Departamentului de Hematologie din Spitalul Medicover Pipera. Monitorizarea atentă și colaborarea interdisciplinară pot face diferența între o sarcină cu risc și una dusă la termen în condiții de siguranță.

Dacã ești însărcinată sau plănuiești o sarcină vino la Maternitatea Medicover Băneasa și află totul despre monitorizarea sarcinii și naștere!

Mai multe detalii pe www.medicover.ro

Recomandarea video

Citește și

Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat”
11:27
Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat”
COMUNICAT Locul 1.  ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie
15:39, 02 Mar 2026
Locul 1.  ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie
SPORT (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
16:46, 26 Feb 2026
(P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, joi, 26 februarie 2026, de la ora 17:30
18:27, 25 Feb 2026
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, joi, 26 februarie 2026, de la ora 17:30
COMUNICAT Cosmopolis a vândut 570 de locuințe în 2025 și depășește tranzacțiile imobiliare din mari reședințe de județ din România
17:15, 24 Feb 2026
Cosmopolis a vândut 570 de locuințe în 2025 și depășește tranzacțiile imobiliare din mari reședințe de județ din România
COMUNICAT (P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui
13:38, 20 Feb 2026
(P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cele mai frumoase destinații de iarnă în România pentru vacanțe de neuitat (P)
DESTINAȚII Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie
09:57
Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie
SPORT Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
09:54
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
ULTIMA ORĂ Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
09:49
Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
ACCIDENT Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
09:48
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
CONTROVERSĂ Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
09:47
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
ECONOMIE Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom
09:35
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom

Cele mai noi

Trimite acest link pe