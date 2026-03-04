(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină

La Medicover, prevenția reprezintă pilonul central al serviciilor medicale oferite. Printr-o abordare integrată, orientată spre pacient, specialiștii Medicover urmăresc identificarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor medicale în stadii incipiente, atunci când tratamentele sunt mai eficiente, iar șansele de recuperare sunt maxime.

Sarcina este o perioadă de transformări majore pentru organismul viitoarelor mame, incluzând sistemul sangvin. Creșterea volumului de sânge și modificările mecanismelor de coagulare, necesare pentru protecția organismului în timpul nașterii, pot favoriza apariția sau agravarea unor probleme hematologice, precum anemia, tulburările de coagulare sau riscul de tromboză.

În acest context, colaborarea strânsă dintre medicii obstetricieni și hematologi devine esențială pentru prevenirea și gestionarea complicațiilor care pot pune în pericol sănătatea mamei și a copilului.

“Complicațiile hematologice asociate sarcinii reprezintă o mare provocare și succesul terapeutic este conditionat de o colaborare excelentã între medicul obstetrician și hematolog” spune Prof. Dr. Daniel Coriu, doctor in stiinte medicale, medic primar Hematologie si Doctor Habilitat în Medicinã, Spitalului Medicover Pipera.

La nivel global, statisticile arată că aproximativ 40% dintre gravide se confruntă cu diverse afecțiuni hematologice, de la anemia feriprivă, care este cea mai frecventă a sistemului sangvin în sarcina, până la tulburări de coagulare.

Afecțiunile sistemului sangvin cresc riscul de complicații în timpul sarcinii. Gravida prezintă un risc crescut de tromboză și hemoragii, precum și de tulburări ale tensiunii arteriale (preeclampsie). La nivel fetal pot apărea hipoxie fetală, restricție de creștere intrauterină și naștere prematură.

Pentru a asigura o monitorizare completă și sigură a fiecãrei sarcinii, medicii obstetricieni din Maternitatea Medicover Băneasa colaborează cu specialiștii Departamentului de Hematologie din Spitalul Medicover Pipera. Monitorizarea atentă și colaborarea interdisciplinară pot face diferența între o sarcină cu risc și una dusă la termen în condiții de siguranță.

