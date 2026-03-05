Prima pagină » Comunicate de presă » Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România

Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România

05 mart. 2026, Comunicate de presă
Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România

Holcim România, parte a grupului global Holcim, marchează o nouă etapă în strategia sa de sustenabilitate prin realizarea celui mai amplu mural sustenabil pe o fabrică din România. Lucrarea, cu o suprafață de aproximativ 2.800 mp, a fost realizată pe trei silozuri de ciment din cadrul fabricii Holcim din Câmpulung și este vizibilă din DN72A.

Caracterul distinctiv al proiectului este dat de utilizarea tehnologiei Airlite – o vopsea sustenabilă, cu proprietăți de purificare a aerului, efect antibacterian, antiviral și de auto-curățare – produsă de compania The Blue Planet. Pe anumite secțiuni ale muralului a fost utilizată vopsea colorată Airlite, iar pe altele o vopsea standard protejată cu Airlite Clear Coat, o acoperire transparentă care integrează aceeași tehnologie și oferă aceleași beneficii de reducere a poluării și igienizare a suprafețelor.

Tehnologia Airlite funcționează pasiv, activată de lumină, fără consum de energie sau mentenanță. Odată aplicată pe suprafață, aceasta contribuie la neutralizarea oxizilor de azot (NOx), la reducerea poluanților din aer și împiedică dezvoltarea bacteriilor și mucegaiurilor.

Proiectul face parte din noua platformă de brand lansată la nivel global în 2025, prin care Holcim își consolidează rolul de partener principal în construcții sustenabile, îmbinând inovația, responsabilitatea și performanța industrială. Noua identitate vizuală a grupului introduce Holcim Premium Blue – un bleumarin intens, devenit culoarea principală a brandului – simbol al încrederii, al leadershipului și al angajamentului pe termen lung, care întărește valoarea, impactul și accesibilitatea brandului. Această culoare se regăsește și în muralul de la Câmpulung, unde reprezintă baza compoziției vizuale.

Artă la 40 de metri înălțime

Muralul a fost realizat de artista vizuală Wanda Hutira, cunoscută pentru intervențiile sale de artă urbană la scară mare și pentru proiectele care explorează relația dintre natură și spațiul construit. Lucrarea a fost creată pe parcursul unei luni, la finalul anului 2025, cu sprijinul unei echipe specializate în lucrări la înălțime, intervenția desfășurându-se la aproximativ 40 de metri deasupra solului.

„Prin acest proiect, ne-am dorit să demonstrăm că sustenabilitatea poate fi integrată nu doar în produsele și procesele noastre, ci și în modul în care interacționăm cu comunitățile din care facem parte. Muralul de la Câmpulung este mai mult decât o intervenție artistică – este o declarație despre direcția în care evoluează industria construcțiilor și despre angajamentul Holcim România de a construi durabil, responsabil și cu impact pozitiv pe termen lung”, a declarat Cornel Banu, Director Industrial al Holcim România.

Impact concret al muralului asupra calității aerului

Efectele tehnologiei Airlite pot fi traduse în cifre relevante pentru comunitate și mediu. Suprafața de aproximativ 2.800 mp acoperită cu această vopsea inovatoare are o capacitate de purificare a aerului comparabilă cu cea a unei păduri de aceeași dimensiune.

În doar 12 ore, muralul poate neutraliza oxizii de azot generați de 599 de autoturisme pe benzină Euro 6, care circulă zilnic, pe parcursul unui an. Aceasta înseamnă eliminarea a 157 de kilograme de NOx într-un an.

„Acest mural demonstrează că arta poate deveni un instrument concret de sustenabilitate, transformând suprafețe obișnuite în soluții active pentru îmbunătățirea calității aerului. Fiecare proiect realizat cu tehnologia Airlite contribuie la orașe mai sănătoase și aduce beneficii reale comunității”, a declarat Sara Alemanno, responsabilă de marketing & comunicare și coordonatoare a proiectelor artistice în cadrul The Blue Planet.

Câmpulung – un model de transformare industrială

Fabrica Holcim din Câmpulung este un reper în rețeaua internațională a grupului pentru procese și tehnologii sustenabile. Aici sunt produse și soluții cu amprentă redusă de carbon din portofoliul companiei, precum cimentul ECOPlanet PLUS.

Prin acest proiect, Holcim România demonstrează că sustenabilitatea nu este doar un obiectiv operațional, ci o realitate vizibilă, integrată în peisajul comunității. Muralul de la Câmpulung devine astfel un semn concret al transformării industriei construcțiilor și al angajamentului companiei de a construi viitorul pentru oameni și pentru planetă.

