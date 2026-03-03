INTERVIU | Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat”

Experiența angajaților în companie, ritmul de învățare și modul în care aceștia sunt sprijiniți să se dezvolte reprezintă elemente-cheie pentru succesul organizațional. Într-un interviu acordat Gândul.ro, Gerasimos Contoguris, Director People & Culture la Philip Morris România, explică modul în care compania își construiește cultura organizațională în jurul valorilor „ne pasă”, „împreună suntem mai buni” și „suntem inovatori”, punând accent pe dezvoltare continuă, învățare relevantă și sprijin real pentru angajați.

Pentru companie, certificarea Top Employer nu reprezintă doar o recunoaștere, ci un angajament continuu de a investi în oameni și în capacitatea lor de a crește odată cu schimbarea.

Ce criterii trebuie să îndeplinească o companie pentru a fi certificată Angajator de Top?

Pentru mine, certificarea Top Employer / Angajator de Top începe de la o idee simplă: o companie merită această recunoaștere atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat. Dincolo de procese, politici sau indicatori, ceea ce contează este cum se simt angajații, cum evoluează și cum pot contribui la realizarea unei misiuni comune.

Top Employers Institute evaluează sute de practici de HR – de la recrutare și dezvoltare profesională până la cultură, wellbeing și leadership. Dincolo de toate acestea, esența certificării rămâne aceeași: creștere sustenabilă, reală și accesibilă tuturor. Pentru Philip Morris România, această certificare, obținută pentru al unsprezecelea an consecutiv, confirmă că direcția noastră este una solidă. Ca director People & Culture, văd zilnic cum această direcție se traduce în decizii concrete și în modul în care oamenii cresc odată cu businessul. Construim un loc de muncă în care învățarea, colaborarea și încrederea sunt parte din viața de zi cu zi a celor peste 1.500 de colegi. Unde fiecare angajat are resursele și susținerea necesare pentru a evolua. Încurajăm curiozitatea și autonomia pentru că știm că progresul oamenilor înseamnă progresul companiei.

Însă, certificarea Top Employer este și un angajament: acela de a continua să investim în oameni, de a crea experiențe de lucru mai bune și de a rămâne locul în care talentele se simt apreciate, pot crește, se pot reinventa și pot să își atingă potențialul. Într-o industrie care se reinventează, este important ca oamenii să știe că au alături o organizație care îi sprijină să crească odată cu schimbarea, nu doar profesional, ci și personal.

Ce valoare are această recunoaștere pentru angajații companiei?

Într-o perioadă în care organizația noastră trece printr-o transformare majoră pentru a construi un viitor fără fum, această certificare le oferă oamenilor noștri încrederea că schimbarea vine cu sens și oportunități reale. Nu investim doar în tehnologie sau portofoliu, ci și în capacitatea lor de a crește, de a-și adapta abilitățile și de a-și construi un parcurs profesional în acord cu ambițiile lor.

Mai mult decât orice, această recunoaștere le transmite colegilor un mesaj puternic: ne pasă de ei, de ritmul lor de învățare, de experiențele pe care le trăiesc în companie. Ei știu că eforturile lor și contribuția la transformarea companiei sunt recunoscute într-un cadru validat la nivel internațional. Așa cum am menționat deja, certificarea este și o promisiune pentru viitor. Le arată angajaților că vom continua să investim în dezvoltarea lor, că vom păstra un mediu de lucru dinamic și deschis, în care pot experimenta, pot învăța și pot prospera.

Cum ați descrie cultura organizațională din cadrul Philip Morris România? Ce o face diferită de alte companii?

Cultura noastră se bazează pe transparență și dialog, pe convingerea că „ne pasă”. De asemenea, considerăm că suntem mai buni împreună, iar acest principiu ne ghidează în tot ceea ce facem – de la felul în care colaborăm în echipe, până la parteneriatele pe care le construim în societate. Suntem „game changers” tocmai pentru că nu ne mulțumim cu status quo-ul. Provocăm limitele, inovăm și ne implicăm activ în transformarea pozitivă a mediului în care trăim și lucrăm. Prin fiecare inițiativă ne dorim să lăsăm o amprentă reală și cu sens, iar această ambiție se reflectă în practicile noastre de zi cu zi și în felul în care luăm decizii.

Un alt element care definește cultura noastră este modul în care susținem dezvoltarea oamenilor prin cei cinci piloni ai Growth @ PMI: Aspirații personale (Individual Aspirations), Înțelegerea businessului (Business Understanding), Dezvoltare în carieră (Career Development), Învățare continuă (Learning) și Feedback. Punem un accent deosebit pe planul individual de dezvoltare (IDP), care îi ajută pe colegi să își clarifice direcția profesională și să își transforme obiectivele în pași concreți de creștere.

În același timp, pilonii dedicați înțelegerii businessului, evoluției în carieră și învățării continue creează cadrul în care fiecare coleg poate progresa armonios, iar feedbackul, cerut, oferit și aplicat, este esențial în acest proces. Împreună, acești piloni construiesc un mediu autentic și coerent, orientat spre evoluție la nivel individual și organizațional.

Ceea ce ne deosebește de alte companii este faptul că misiunea pe care o avem se răsfrânge în toate componentele businessului nostru în mod real și firesc, că oamenii simt că au un scop și că sunt parte dintr-o echipă în care contribuția lor contează. Iar atunci când lucrezi într-un mediu în care valorile nu sunt doar declarate, ci trăite zi de zi, devine ușor să fii implicat, motivat și mândru de schimbarea pe care o construim împreună.

Ce programe și inițiative interne considerați că au cel mai mare rol în menținerea angajaților și în consolidarea angajamentului lor față de companie?

Programele dedicate noilor angajați și tinerelor talente joacă un rol esențial în modul în care construim angajamentul pe termen lung, investiția în dezvoltarea angajaților fiind un pilon al statutului de Angajator de Top. Nu sunt simple etape într-un proces de recrutare, ci experiențe reale, create astfel încât tinerii profesioniști să își poată testa abilitățile, să descopere ce li se potrivește și să primească sprijin autentic din partea mentorilor și a liderilor din companie. Internship-urile, academiile interne și rotațiile de roluri le oferă un start solid, cu expunere reală la proiecte și decizii care contează.

În acest context, două inițiative-cheie fac o diferență majoră: Early Careers și programele dedicate noilor People Leaders. Programul Early Careers oferă o integrare structurată, atât locală, cât și globală, și îi expune pe angajații aflați la început de drum la diferite arii ale businessului prin rotații, proiecte variate și colaborare cu multiple departamente. În paralel, le oferim programe dedicate noilor People Leaders, care susțin tranziția spre roluri de conducere. Pentru toate celelalte categorii de angajați, învățarea este personalizată în funcție de obiective, nivel de senioritate, aspirații profesionale și nevoile concrete identificate prin dialogul continuu dintre angajat și manager – tocmai pentru a oferi o creștere sănătoasă, adaptată fiecărui individ. Programele formează un cadru coerent pentru o carieră solidă, fie în România, fie la nivel global.

Aceste inițiative susțin direct retenția, pentru că răspund unor nevoi esențiale: claritate, sens și dezvoltare. Oamenii simt că fac parte dintr-o organizație care investește constant în ei, le oferă acces la învățare și la proiecte relevante. Mobilitatea internă – prin mutări laterale, promovări sau experiențe în alte afiliate PMI – aduce provocări reale, dezvoltă competențe noi și contribuie la construirea unei expertize solide și sustenabile la nivel de organizație. Această libertate de a-și contura parcursul profesional, alături de oportunități continue de creștere, este un motiv important pentru care colegii aleg să rămână alături de noi.

Când există suport real, oportunități diverse și un mediu multicultural în care se simt valorizați, angajamentul colegilor devine mai puternic. În final, ceea ce menține oamenii aproape nu sunt doar programele în sine, ci sentimentul că sunt parte dintr-un loc în care pot evolua și în care contribuția lor este recunoscută și apreciată.

Cum reușește o companie certificată Top Employer să atragă profesioniști potriviți într-o piață a talentelor în continuă schimbare? Există un profil al candidatului ideal pe care îl căutați astăzi?

Într-o piață a talentelor care evoluează rapid, atragerea profesioniștilor potriviți nu mai înseamnă doar a avea job-uri interesante sau un nume puternic. Contează mai ales cultura pe care o construiești și felul în care oamenii pot crește și se pot regăsi în misiunea companiei. Certificarea Angajator de Top ne ajută exact în acest sens: le transmite candidaților că promisiunile pe care le facem în privința oamenilor sunt reale și validate la nivel internațional.

Transformarea fabricii din Otopeni într-un centru de producție pentru alternativele fără fum și investițiile considerabile din ultimii ani au generat un val de noi roluri și specializări. Vorbim despre peste 730 de milioane de dolari investiți din 2017, despre tehnologii avansate și despre procese moderne care cer competențe diverse: de la ingineri și specialiști tehnici, până la experți în lanțul valoric, digital, analiză de date sau management operațional. Extinderea echipei a fost însoțită și de investiții semnificative în bunăstarea și dezvoltarea angajaților.

În acest context, candidatul ideal nu se definește strict prin CV, ci prin atitudine și potrivire cu valorile noastre. De multe ori, contează mai mult dorința de a învăța și de a contribui decât experiența perfectă pe hârtie. Căutăm oameni care sunt motivați de scop, care sunt curioși, deschiși la schimbare și care își doresc să contribuie la o industrie în plină reinventare. Specializările contează, dar ceea ce face diferența este sentimentul că poți avea un impact real și vizibil. Pentru ei, certificarea Angajator de Top este un semnal puternic: le arată că vin într-o companie în care sunt respectați, în care perspectivele și talentul lor sunt valorificate la maximum și în care vor găsi un mediu sănătos, profesionist și orientat spre viitor. Într-o piață competitivă, acest lucru poate face diferența dintre un rol acceptat și unul refuzat.

Investiția în dezvoltarea angajaților este un pilon al statutului de Angajator de Top/Top Employer. Ce tipuri de programe de formare considerați esențiale pentru a menține echipe puternice și adaptabile?

Pentru noi, formarea nu este doar o componentă a statutului de Top Employer, ci o parte esențială din felul în care ne construim cultura și ne susținem angajații. ADN-ul PMI bazat pe valorile „ne pasă”, „împreună suntem mai buni” și „suntem inovatori”, ghidează modul în care dezvoltăm programele de învățare: ele trebuie să fie relevante, accesibile și conectate direct la misiunea noastră de a construi un viitor fără fum. De aceea, lucrăm constant la inițiative care îi ajută pe colegi să înțeleagă direcția companiei și modul în care pot contribui în mod real la această transformare.

Un punct forte important este faptul că avem o curriculă solidă, atât pe zona funcțională, cât și de leadership, construită la nivel local și global și care acoperă o paletă largă de competențe. Dar adevărata valoare nu vine doar din existența acestor programe, ci din felul în care reușim să le conectăm cu oamenii potriviți. Aici intervine planul individual de dezvoltare, care este, de fapt, piesa centrală a întregului proces. El ne ajută să înțelegem unde se află fiecare coleg în parcursul său profesional, de ce are nevoie și ce tip de învățare este relevant pentru etapa respectivă. Nu vorbim despre un instrument standard, ci despre un plan personalizat, adaptat nevoilor, ritmului și potențialului fiecăruia, care susține o dezvoltare reală și sustenabilă, aliniată cu obiectivele de carieră personale. În plus, planul individual de dezvoltare nu se rezumă la cursuri formale. El integrează abordarea 70–20–10, în care cea mai mare parte a învățării se întâmplă direct în rol, prin experiență, o componentă importantă vine din interacțiunea cu ceilalți – mentorat, shadowing sau proiecte cross-funcționale – iar trainingurile formale completează acest parcurs. În felul acesta, dezvoltarea devine firească, bine ancorată în realitatea de zi cu zi și mult mai eficientă.

În același timp, inovația este o componentă-cheie a modului în care privim învățarea. Investim în tehnologie, inclusiv în soluții bazate pe inteligență artificială, care ne ajută să personalizăm experiențele de formare, să anticipăm nevoile de competențe și să dezvoltăm programe adaptate fiecărui parcurs profesional. Rezultatul este un mediu în care oamenii au acces la resurse de învățare relevante, la oportunități de mobilitate internă și la proiecte care le permit să crească. Și poate cel mai important, un mediu în care se simt respectați, sprijiniți și încurajați să vină cu idei noi. Aceste investiții se traduc în echipe puternice, adaptabile și mândre să fie parte dintr-o companie care își respectă promisiunile față de oameni.

Cum s-au schimbat așteptările candidaților atunci când vine vorba de beneficii și bunăstare/wellbeing, și cum răspunde compania acestor nevoi?

Așteptările candidaților s-au schimbat mult în ultimii ani, iar beneficiile și wellbeing-ul sunt o parte esențială a experienței lor profesionale. Candidații vor claritate, flexibilitate și un pachet care să le reflecte nevoile. La Philip Morris România, răspundem acestor așteptări prin pachete salariale competitive, beneficii relevante și o comunicare transparentă. Ne dorim ca fiecare candidat să înțeleagă de la început ce oferim și de ce suntem un angajator în care poate avea încredere.

În procesul de recrutare, punem accent pe dialog și transparență, pentru a construi încredere încă de la primul contact și pentru a atrage profesioniști care se regăsesc în modul nostru de a lucra. Răspundem concret nevoilor actuale prin investiții consistente în învățare, programe de leadership, mobilitate internă și inițiative de wellbeing. Serviciile medicale premium, flexibilitatea modului de lucru și proiectele dedicate sănătății mintale sunt doar câteva dintre elementele care completează această abordare.

Certificarea Top Employer, obținută timp de 11 ani consecutivi, reflectă tocmai această consecvență. La final, ceea ce îi face pe oameni să rămână nu este doar pachetul de beneficii, ci sentimentul că aparțin, că sunt apreciați și că ceea ce fac are impact real, iar acest lucru rămâne cea mai puternică promisiune pe care o putem face.

„Viitorul este construit în România” devine tot mai mult o realitate. Cum vă propuneți să atrageți generațiile tinere, să le oferiți spațiu de creștere și să le demonstrați că pot construi o carieră solidă în cadrul companiei și pot contribui la misiunea companiei?

Când vorbim despre faptul că „viitorul este construit în România” ne referim și la contexte de creștere, de dezvoltare profesională și personală, la investiții în oameni, nu doar la impactul economic pe care îl au investițiile. În fabrica noastră din Otopeni, tinerii descoperă un mediu tehnologic avansat, în care pot lucra direct cu procese inovatoare și pot contribui la producția consumabilelor pentru dispozitivele noastre fără fum. În paralel, divizia comercială le oferă acces la roluri în marketing, vânzări, strategie comercială, comunicare sau relația cu consumatorii, într-o atmosferă dinamică și colaborativă într-un birou în centrul capitalei.

Pentru generațiile tinere, este esențial să simtă că au spațiu de explorare și că pot evolua rapid. De aceea, investim în programe de învățare și mentorat, precum și în expunere la proiecte internaționale. Le oferim un cadru în care pot învăța din practică, pot pune întrebări, pot propune idei și pot vedea concret cum contribuția lor influențează transformarea companiei. Cultura noastră deschisă, bazată pe dialog și pe respect pentru perspectivele fiecăruia, face ca tinerii să simtă că punctul lor de vedere este valoros și rolul lor chiar contează.

În același timp, investim în leadership local. Avem convingerea că viitorul companiei este construit de oameni formați aici, care înțeleg contextul local, dar gândesc global. România nu este doar un centru de execuție, ci un hub de competență, inovație și decizie. Sunt mândru să spun că oamenii care se formează aici nu sunt doar angajați ai PMI, ci lideri care pot avea o contribuție importantă atât la nivel local, dar și international.

Mesajul nostru pentru tineri este simplu și onest: da, poți construi o carieră solidă în România, într-un mediu modern, stabil și orientat spre viitor. În plus, poți contribui direct la o misiune care merge dincolo de rezultate financiare, aceea de a transforma industria și de a genera valoare pe termen lung pentru economie și societate. Aceasta este promisiunea noastră: că România nu este doar un loc de muncă, ci un loc în care se formează lideri și se construiește viitorul.