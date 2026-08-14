Destiny Park investește 25 de milioane de lei la Iași și anunță cea mai mare destinație de edutainment din regiunea Moldovei

• Urania Cremene, împreună cu alți ambasadori Destiny Park, a fost prezentă la evenimentul de pre-lansare

• Lansarea oficială pentru public va avea loc în luna decembrie

Iași, 5 august 2026 – Destiny Park, cel mai amplu concept de edutainment din Europa Centrală și de Sud-Est, dedicat familiilor cu copii și singurul din România, continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea unui nou parc în Mall Moldova, în urma unei investiții de 25 de milioane de lei. Evenimentul de pre-lansare a avut loc chiar pe șantierul Destiny Park Iași, iar deschiderea către marele public se va face în decembrie.

Orășelul magic din Iași va avea o suprafață totală de peste 4.600 mp, odată cu dezvoltarea mezaninului și integrarea în interiorul parcului a avionului-simbol Destiny Park. Noul centru de edutainment va pune la dispoziția copiilor 41 de experiențe de joc de rol, special concepute pentru a transforma procesul de învățare într-o experiență practică, interactivă și captivantă, contribuind la dezvoltarea unor abilități relevante pentru viitor.

Evenimentul de pre-lansare a reunit personalități care susțin educația, performanța și dezvoltarea noilor generații, printre care Urania Cremene, specialist în parenting, Ana-Maria Brânză, campioană olimpică, Iancu Guda, analist financiar, și Bogdan Neagu, arhitectul conceptului Destiny Park.

La mai puțin de patru ani de la deschiderea primei locații Destiny Park din București, noua investiție marchează o etapă importantă în dezvoltarea conceptului și consolidează misiunea Destiny Park de a crea contexte autentice de învățare prin experiență, în care copiii își pot descoperi pasiunile, își pot dezvolta competențele și pot înțelege mai bine lumea profesiilor, precum și importanța colaborării.

O investiție strategică pentru dezvoltarea regiunii Moldovei

Destiny Park a ales Iașul ca următoarea etapă de dezvoltare datorită poziției sale de principal pol economic și educațional al Moldovei. Infrastructura aflată în plină dezvoltare, unul dintre cele mai puternice centre universitare din România și proximitatea față de Republica Moldova transformă orașul într-un hub regional cu un potențial remarcabil.

Noul parc va deservi nu doar municipiul Iași, ci întreaga regiune, adresându-se familiilor și școlilor din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Bistrița-Năsăud, Mureș, Covasna, Harghita, Vrancea, Galați, precum și vizitatorilor din Republica Moldova.

Urania Cremene, specialist în parenting:

„M-a bucurat nespus alegerea Iașului pentru deschiderea celui de-al doilea Destiny Park din România. Am facilitat cursuri de parenting în toată țara și am observat că, în zona Moldovei și în special în Iași, familia și copiii ocupă un loc foarte important în comunitate. Cred că impactul Destiny Park va fi unul extraordinar pentru întreaga regiune, mai ales că, în acest moment, nu există aici acest tip de ofertă educațională alternativă, adresată deopotrivă copiilor, familiilor, școlilor și grădinițelor.

La Destiny Park, copiii învață punând mâna, la propriu. Experimentează, iau decizii, își asumă roluri și responsabilități și descoperă, prin joacă, lucruri care le vor fi utile în viața reală. Vorbim despre valori și abilități esențiale precum responsabilitatea, autonomia, cooperarea, lucrul în echipă și independența. La fel de importantă este însă și pregătirea oamenilor care îi vor însoți pe copii în aceste experiențe. Echipa Destiny Park Iași va participa la traininguri pe care le voi susține personal, astfel încât fiecare coleg să înțeleagă nu doar activitățile pe care le coordonează, ci și felul în care poate ghida, încuraja și susține copilul în procesul de învățare prin joacă.

Mă bucur, de asemenea, că o parte dintre partenerii care au crezut în conceptul Destiny Park încă de la București aleg să ne însoțească și în această nouă etapă, la Iași. În același timp, ne dorim ca Destiny Park Iași să devină un proiect al întregii comunități. Suntem deschiși către discuții cu parteneri locali și regionali care împărtășesc aceleași valori și care vor să contribuie, alături de noi, la educația generațiilor viitoare. Cred că Iașul are toate premisele pentru ca Destiny Park să devină un reper educațional pentru întreaga regiune a Moldovei și un loc în care copiii să descopere, prin experiențe reale și joacă, cât de multe lucruri pot face singuri și cât de multe pot deveni.”

Bogdan Neagu, arhitectul Destiny Park:

„Destiny Park este, din punct de vedere arhitectural, un proiect aparte și o provocare extraordinară. Practic, construim un oraș în miniatură, la scara copiilor, dar care trebuie să păstreze toate reperele unui oraș real și, în același timp, să fie un spațiu funcțional, sigur, intuitiv și spectaculos pentru cei mici. Fiecare zonă, fiecare clădire și fiecare detaliu sunt gândite astfel încât copilul să intre cu adevărat în rol și să simtă că face parte din această lume.

Ne-am dorit ca Destiny Park Iași să păstreze ADN-ul și elementele care au devenit deja emblematice pentru Destiny Park, dar să aibă, în același timp, propria identitate. Unul dintre aceste elemente este avionul simbol, pe care îl aducem și la Iași și care devine o punte între cele două parcuri. Pentru noi, avionul vorbește despre călătorie, despre curajul de a descoperi și despre posibilitățile nelimitate pe care le are fiecare copil atunci când îi oferim spațiul și încrederea necesare pentru a explora. În acest moment, lucrările sunt în plină desfășurare. Este o etapă spectaculoasă pentru noi, pentru că vedem cum fiecare spațiu capătă formă și cum viitorul oraș al copiilor din Iași devine realitate. Mai avem câteva luni intense de lucru în față, însă entuziasmul crește cu fiecare etapă finalizată. Abia așteptăm ca, în luna decembrie, să deschidem porțile Destiny Park Iași și să vedem acest oraș animat de cei pentru care a fost, de fapt, construit: copiii.”

Parteneriate care aduc economia reală mai aproape de copii

Un pilon esențial al modelului Destiny Park îl reprezintă parteneriatele construite cu lideri din industriile pe care copiii le descoperă în parc. La fel ca la București, și la Iași, experiențele sunt reprezentate de companii multinaționale și branduri consacrate, care au înțeles potențialul proiectului atât din perspectiva vizibilității și a construirii unei relații relevante cu noile generații, cât și ca platformă de responsabilitate socială și implicare în educație. Lor li se alătură branduri locale puternice, care au identificat în Destiny Park Iași oportunitatea de a-și reprezenta industria și de a contribui activ la dezvoltarea comunității. Obiectivul este ca fiecare domeniu prezent în parc să fie susținut de un partener de referință, cu expertiză și leadership în industria pe care o reprezintă, astfel încât experiențele oferite copiilor să fie autentice, relevante și conectate la lumea reală.

Totodată, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este și la Iasi partener instituțional al proiectului, contribuind la promovarea valorilor olimpice, a sportului și a unui stil de viață sănătos.

Ana Maria Brânză, campioană olimpică: „Cu siguranță vom construi o comunitate frumoasă și la Iași, așa cum s-a întâmplat și la București. Îmi doresc ca toate cluburile sportive din Iași și din întreaga regiune a Moldovei să privească stadionul din Destiny Park ca pe o adevărată bază de selecție, un loc în care copiii pot avea primul contact cu sportul și, poate, își pot descoperi o pasiune pe care să o urmeze mai departe.

Sportul de performanță începe, de cele mai multe ori, cu o întâlnire, cu o încercare, cu acel moment în care unui copil îi place atât de mult ceea ce face încât își dorește să continue. La Destiny Park, copiii au libertatea de a încerca, de a descoperi și de a vedea ce li se potrivește, fără presiunea performanței, ci prin joacă și bucurie.

Sunt absolut convinsă că, pentru unii dintre ei, drumul către performanță va începe chiar aici, la Destiny Park. Poate că un copil care astăzi intră pe stadion doar din curiozitate va descoperi sportul care îl reprezintă, va ajunge apoi într-un club, va învăța ce înseamnă disciplina, perseverența și munca în echipă și, cine știe, peste ani îl vom vedea reprezentând România.”

Iancu Guda, analist financiar:

„Educația financiară este una dintre acele lecții esențiale pe care cred că trebuie să le oferim copiilor cât mai devreme, iar cea mai bună metodă este prin experiență. La Destiny Park, copiii nu doar aud despre bani, ci învață efectiv cum funcționează o economie: muncesc, câștigă, economisesc, cheltuiesc și, mai ales, încep să înțeleagă că fiecare alegere financiară are o consecință. Destiny Park are propria economie, construită în jurul Magic-Banilor, iar acest lucru mi se pare extraordinar. Copiii primesc responsabilitatea de a decide singuri ce fac cu banii pe care îi câștigă: îi pot cheltui pentru anumite experiențe, îi pot păstra sau pot munci mai mult pentru a-și permite ceea ce își doresc. Sunt mecanisme simple, adaptate vârstei lor, dar care pun bazele unor comportamente financiare sănătoase pentru viața de adult. La Iași, Magic-Banii vor avea și o identitate locală aparte: pe bancnote vor apărea clădiri și simboluri reprezentative pentru Moldova. Astfel, construim nu doar o economie unică în interiorul Destiny Park, ci și o legătură cu locul, cu istoria și identitatea acestei regiuni. Educația financiară nu înseamnă doar să știi să numeri banii, ci să înveți să iei decizii responsabile cu ei.”

Destiny Park Iași completează rețeaua națională a brandului și își propune să devină un proiect de referință în zona de entertainment din regiunea Moldovei. Fiind primul concept de edutainment de acest tip din regiune, parcul aduce împreună educația și divertismentul într-un format inovator, în care copiii învață prin joacă, explorare și experiențe inspirate din lumea reală. Cele 41 de jocuri de rol permit copiilor să experimenteze zeci de profesii și să învețe, prin joacă, despre responsabilitate, creativitate, educație financiară, sănătate, tehnologie, comunicare și spirit de echipă.

Ana-Maria Pascaru, Marketing Director Destiny Park:

„Deschiderea Destiny Park Iași marchează una dintre cele mai importante investiții din strategia noastră de dezvoltare. Cei 25 de milioane de lei investiți reflectă convingerea că educația experiențială este una dintre cele mai valoroase investiții pe care le putem face în viitorul copiilor. Am ales Iașul pentru dinamismul său economic, pentru comunitatea academică puternică și pentru rolul său de centru regional, capabil să deservească întreaga Moldovă și Republica Moldova. Ne-am dorit, totodată, ca noul Destiny Park să poarte amprenta regiunii și să creeze o legătură autentică cu identitatea și patrimoniul Moldovei. La fel ca în parcul din București, copiii vor avea propria monedă, MagicBanii, iar bancnotele de la Iași vor fi ilustrate cu unele dintre cele mai reprezentative repere ale regiunii: Cetatea de Scaun a Sucevei, Casa Memorială „Mihai Eminescu”, Mănăstirea Voroneț și Palatul Culturii din Iași. Astfel, chiar și economia orășelului magic devine o oportunitate de a descoperi patrimoniul și valorile locului. Ne bucurăm că acest proiect este construit împreună cu parteneri de referință și suntem deschiși să aducem alături de noi și alte companii care împărtășesc aceeași viziune. Împreună, le oferim copiilor experiențe autentice, care îi inspiră să își descopere vocația și să își dezvolte abilitățile necesare viitorului.”

Prin acest proiect, Destiny Park își reafirmă obiectivul de a construi, împreună cu mediul de afaceri și instituțiile publice, un ecosistem educațional modern, în care copiii sunt încurajați să învețe făcând, să viseze și să își descopere propriul drum.

Despre Destiny Park

Destiny Park București este cel mai mare parc de edutainment (învățare prin joacă) din Europa Centrală și de Sud-Est și primul de acest fel din România. Este dedicat familiilor cu copii între 3 și 14 ani și este locul în care copiii învață prin joc. Parcul este situat în zona Băneasa pe o suprafață de peste 5000 mp și are 177 de locuri de parcare. Destiny Park este membru al IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), asociația globală din industria dedicată divertismentului. Destiny Park Iași este situat în incinta Mall Moldova din Iași și se deschide în decembrie 2026.