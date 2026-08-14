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Familia copilului care ar fi fost lovit de resturi de dronă a depus plângere penală

Elena Popescu
Familia copilului care ar fi fost lovit de resturi de dronă a depus plângere penală
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Familia copilului care a fost lovit în cap de un obiect neidentificat în județul Brăila, posibil resturi de dronă, a depus plângere penală și se constituie parte civilă.

”Familia băiatului minor lovit din ‘senin’ de dronă (susținem noi după audierea filmării) depune plângere penală și se constituie parte civilă în procesul penal. Deși bucata de posibilă dronă rămâne la fața locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planșe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză și o mușamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în așteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă. De dată recentă, copilul acuză dureri de cap și amețeli, ca urmare a loviturii ce l-a ținut în comă”, a anunțat vineri avocatul familiei, Adrian Cuculis.

Incidentul s-a produs în luna mai

Un copil de 12 ani a fost rănit în luna mai după ce un obiect neidentificat l-a lovit în zona capului în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe DN22, în comuna Comăneasca din județul Brăila. Băiatul a suferit un traumatism cranian, iar polițiștii încearcă să afle ce anume l-a lovit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum băiatul se deplasează cu trotineta pe DN22, care traversează comuna Comăneasca. La un moment dat, un obiect care cade de la înălțime îl lovește în zona capului, iar copilul se dezechilibrează și cade de pe trotinetă.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, unde ar fi rămas internat timp de câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, precum și alte leziuni minore în urma căderii.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, însă până acum nu s-a stabilit ce obiect l-a lovit pe copil. Băiatul nu își mai amintește nimic despre cele întâmplate. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

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