Péter Magyar, în prima vizită oficială la Roma, după ce a participat înainte la lansarea filmului său despre lupta cu „mafia" din Ungaria

Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, a fost primit joi de premierul italian Giorgia Meloni la Palazzo Chigi, se arată într-un comunicat al guvernului italian. Aceasta a fost prima sa vizită oficială la nivel de prim-ministru desemnat înainte de învestirea programată pentru sâmbătă.

Cei doi lideri au discutat, printre altele, despre competitivitatea europeană și despre necesitatea unui cadru legal actualizat pentru gestionarea migrației ilegale și accelerarea returnării acestora din Uniunea Europeană.

De asemenea, cei doi șefi de guvern au confirmat continuarea cooperării în cadrul NATO, în contextul ultimelor declarații ale președintelui american, inclusiv sprijinul italian pentru batalionul multinațional condus de Ungaria.

Magyar a descris întâlnirea drept una „de succes și orientată spre viitor” și a invitat-o oficial pe Meloni să viziteze Ungaria. Înainte de plecarea spre Roma, Péter Magyar a participat la Riviera Film Festival pentru premiera unui documentar despre campania sa electorală, în care acesta a declarat că a trebuit să lupte cu „un tip de mafie” în Ungaria.

Documentarul lui Péter Magyar, „Tavaszi szél” (Vânt de primăvară), a contribuit la victoria sa în alegerile din Ungaria. Noul premier maghiar a declarat la festivalul de film din Italia că acest documentar a fost vizionat de milioane de unguri, cărora le-a „deschis ochii” și l-a ajutat să ajungă premier.

Filmul documentează lupta împotriva a ceea ce Magyar numește „mafia lui Orbán” sau „statul mafiot”. Acesta expune mecanisme de corupție sistemică, inclusiv rețele de mituire și șantaj electoral în zonele rurale, cunoscute ca fiefuri tradiționale ale partidului Fidesz.

