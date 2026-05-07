Nu cere niciodată chitanță la bancomat după ce ai retras bani: iată motivul important

sursa foto: Envato
Deși băncile oferă această opțiune, acum recomandă să nu o utilizați, scrie El Economista. Este adevărat că numerarul este folosit tot mai puțin, dar, cu toate acestea, există încă unități și multe persoane care preferă să aibă bancnote în mână.

De aceea, bancomatele rămân o necesitate peste tot. Totuși, nu putem uita că retragem bani, iar banii atrag… răufăcători. Prin urmare, este important să fim atenți atunci când folosim un bancomat și să urmăm o serie de recomandări. Printre acestea se numără și recomandarea de a nu cere niciodată o chitanță după ce retragem bani.

Dacă ați folosit vreodată un bancomat, în timp ce finalizați o tranzacție, acesta vă va întreba dacă doriți o chitanță. Deși băncile oferă acest serviciu, acum vă sfătuiesc să nu o solicitați, deoarece această simplă foaie de hârtie poate reprezenta un risc de securitate pentru contul dvs. bancar.

Chitanța conține informații care, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi foarte valoroase, cum ar fi soldul disponibil sau chiar detalii despre contul dvs. bancar. Potrivit sursei citate, BBVA Bank sugerează evitarea imprimării chitanței și, în schimb, să verificați soldul direct pe ecran sau prin intermediul aplicației mobile.

Dacă doriți să îl imprimați, trebuie păstrat cu grijă, iar când doriți să îl aruncați, trebuie mai întâi să distrugeți hârtia, deoarece altfel ar putea fi recuperată și folosită pentru un anumit tip de fraudă.

Alte sfaturi de siguranță la retragerea banilor de la un bancomat:

  • Verificați dacă nu a fost modificat:
  • Acoperiți tastatura: Folosiți mâna liberă pentru a acoperi tastatura în timp ce introduceți codul PIN.
  • Evitați ajutorul străinilor: Nu acceptați ajutorul persoanelor care se oferă să vă asiste cu tranzacția, chiar dacă par prietenoase sau pretind că sunt angajați ai băncii.
  • Dacă bancomatul „înghite” cardul, raportați imediat acest lucru: Dacă bancomatul vă păstrează cardul și nu îl returnează după o tranzacție, alertați imediat banca.

