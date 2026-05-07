Președintele Iranului anunță că s-a întâlnit cu liderul suprem Mojtaba Khamenei. „M-a impresionat atitudinea umilă și sinceră“

Președintele Republicii Islamice Iran, Masoud Pezeshkian, a declarat, joi, că s-a întâlnit cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, relatează BFMTV.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de la numirea sa la începutul lunii martie, în plin război cu Israelul și Statele Unite.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult în cadrul acestei întâlniri a fost viziunea și atitudinea umilă și sinceră a liderului suprem al Revoluției Islamice”, a declarat președintele într-un videoclip difuzat de televiziunea de stat, fără a preciza data acestei întâlniri.

Președintele iranian a mai transmis că purtat o discuție de aproape două ore și jumătate cu ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei, într-o atmosferă „de sinceritate și încredere”.

„Atunci când cel mai înalt conducător al țării interacționează cu funcționarii și cetățenii cu o astfel de atitudine morală, cu umilință și cu un spirit orientat către popor, acest comportament trebuie să servească drept model pentru conducerea țării”, a explicat Pezeshkian. Este vorba despre „un model bazat pe responsabilitate, pe apropierea de popor și pe ascultarea sinceră a preocupărilor și problemelor acestuia, exact așa cum s-a angajat să facă martirul și stimatul Lider al Revoluției (Ali Khamenei)”.

Se presupune că Mojtaba Khamenei a fost rănit în timpul atacurilor aeriene din prima zi a războiului. După ce a preluat funcția deținută anterior de tatăl său, Ali Khamenei, noul Lider Suprem al Iranului s-a exprimat doar prin comunicate de presă.

