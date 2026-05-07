Tragedie în Austria. Un bărbat de 88 de ani suspectat că și-a omorât fiica și soția, iar apoi s-a sinucis

Un incident dramatic a avut loc în Linz, Austria. Un bărbat în vârstă de 88 de ani este suspectat că și-a împușcat soția și fiica și apoi s-a sinucis în parcarea unui restaurant renumit din cartierul St. Magdalena.

Tragedie șocantă în Austria

Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în jurul orei 13:30 în fața restaurantului tradițional „Lüftner” din cartierul Linz-Urfahr. Primele investigații indică faptul că făptașul, un cetățean austriac, și-a împușcat soția în vârstă de 89 de ani și fiica în vârstă de 61 de ani înainte de a se sinucide.

Poliția este la fața locului și a intervenit imediat. Potrivit poliției, nu există niciun pericol pentru public. Arma crimei a fost găsită în parcarea restaurantului.

Ancheta examinează posibilitatea unui litigiu privind moștenirea. Potrivit ziarului austriac „Krone”, la fața locului a fost găsit și un bilet de adio, care ar putea oferi indicii importante despre contextul tragediei.

Scenele care au urmat atacului au declanșat panică și șoc în tot cartierul. Poliția a ridicat corturi și bariere în jurul parcării, iar accesul în zonă a fost blocat timp de ore întregi.

Reacțiile martorilor

Martorii au raportat că au auzit mai multe împușcături într-un timp foarte scurt.

„Au fost multe împușcături. Proprietarul a încuiat imediat ușile”, a spus un rezident în vârstă de 84 de ani care se afla în restaurant.

Mai mulți locuitori au raportat că au primit apeluri de la rude și prieteni îngrijorați care întrebau despre starea lor de bine.

„Am primit un apel care întreba dacă mai sunt în viață”, a spus un bărbat din cartier.

Clienții restaurantului au fost obligați să rămână înăuntru aproximativ 30 de minute și apoi au fost evacuați printr-o rută ocolitoare pentru a permite accesul la parcarea unde au fost găsite cele trei cadavre. Mulți au fost forțați să-și abandoneze mașinile și să continue pe jos sau să fie luați de rude. Autoritățile austriece își continuă anchetele pentru a clarifica circumstanțele exacte ale tragediei.

Recomandarea autorului: