Ministerul Educației, acuzat că încalcă legea transparenței. Proiecte publicate fără actele legale obligatorii

Ministerul Educației este acuzat că publică doar anexele unor decizii importante și omite ordinele de ministru care le oferă valoare juridică. Conform Edupedu, această procedură greșită a fost utilizată deja în patru cazuri majore din acest an și toate au vizat regulile pentru directori și angajații din învățământ.

Procedură ilegală la concursul pentru directori

Ministerul a lansat miercuri dezbaterea publică pentru regulile concursului de directori, însă a prezentat doar metodologia. Proiectul de ordin de ministru lipsește din documentația oficială, deși legea obligă instituția să prezinte textul complet al actului normativ. Această eroare tehnică poate atrage anularea întregii proceduri în instanță, deoarece documentul nu are baza juridică necesară.

Patru abateri grave în doar câteva luni

De la începutul anului 2026, sub mandatul ministrului Mihai Dimian, ministerul a repetat aceeași greșeală de patru ori. Printre documentele publicate incomplet se află profilul managerului școlar, regulile pentru portofoliul managerului școlar, regulile pentru portofoliul profesorilor și criteriile pentru gradația de merit. Toate aceste proiecte afectează direct personalul din școli și au apărut pe site doar ca simple anexe, fapt care încalcă regulile transparenței.

Riscul unor procese pierdute în instanță

Lipsa transparenței a provocat deja probleme Ministerului Educației în trecut, iar instituția a pierdut procese din cauza nerespectării pașilor legali. Experții avertizează că, fără un ordin de ministru care să aprobe aceste metodologii, orice persoană nemulțumită poate bloca aplicarea regulilor în tribunal. Legea obligă ministerul să publice și nota de fundamentare sau studiul de impact, însă aceste documente lipsesc adesea.

Ce prevede legea pentru actele normative

Conform legislației actuale, metodologiile de concurs și standardele profesionale nu sunt acte de sine stătătoare. Acestea trebuie adoptate oficial prin ordin de ministru pentru a fi valabile. Ministerul are obligația să afișeze anunțul cu cel puțin 30 de zile înainte de avizare și să ofere publicului textul complet.

