Easter Wonderland transformă Parcul IOR într-o zonă de poveste pentru copii: ateliere, spectacole și experiențe interactive

Primăria Sectorului 3 organizează, între 5 și 14 aprilie, Easter Wonderland, un târg de Paște, în Parcul IOR. Evenimentul va găzdui o fermă tematică interactivă, cu ateliere creative, spectacole muzicale și un târg de produse tradiționale de Paște.
Easter Wonderland pune accent pe experiențele hands-on care stimulează creativitatea și explorarea. Copiii pot participa la o serie de ateliere dedicate:
Bunny Party este un spectacol dinamic în care mascotele și animatorii îi invită pe copii la dans, într-o atmosferă plină de energie. Cei mici îl pot întâlni și pe simpaticul Gus, personajul evenimentului, care le oferă cadouri dulci și sesiuni foto.
Târgul de produse tradiționale completează experiența, oferind vizitatorilor posibilitatea de a achiziționa preparate și produse specific sezonului pascal. Comercianții locali vor fi prezenți cu cozonaci, pască, ouă vopsite tradițional și alte specialități de Paște.
Perioada: 5-14 aprilie 2026
Locație: Parcul Titan, în zona scenei principale.
Accesul este GRATUIT.
Easter Wonderland este un eveniment dedicat familiilor, organizat de Primăria Sectorului 3, care combină tradiția pascală cu experiențe interactive moderne, oferind copiilor oportunitatea de a explora, crea și celebra sărbătorile pascale într-un cadru festiv și educativ.
Pentru organizarea acestui eveniment nu au fost folosite fonduri publice.