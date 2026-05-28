Ministrul Educației anunță că va lucra gratuit până la finalul mandatului, după episodul în care a ignorat o elevă care plângea în fața lui

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că va renunța la salariul aferent perioadei rămase din mandat și că va dona întreaga sumă unui așezământ pentru copii. Decizia sa vine în contextul criticilor publice generate de imaginile în care apărea stând pe telefon în timpul intervenției emoționante a unei eleve de clasa a V-a, la o dezbatere privind sănătatea mintală a copiilor.

Mihai Dimian a explicat într-o postare pe Facebook că regretă reacțiile apărute și că își asumă criticile primite, îndemnând totodată la analiza întregului context al evenimentului.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriţi întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteţi viziona intervenţiile altor elevi, puteţi discuta cu participanţi pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteţi răspunde la mesajul Ilincăi, care era adresat tuturor (‘voi’, profesori, părinţi), nu doar mie, în particular.”, a scris Dimian pe Facebook.

Salariu donat unui centru pentru copii

În același mesaj, ministrul a anunțat că va lucra fără plată pentru restul mandatului interimar, iar salariul său va fi direcționat către Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie”.

„Cât despre mine, sper să mă iertaţi dacă veţi considera că am greşit şi voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Aşezământului de copii ‘Sf. Ierarh Leontie’ ‘’, a mai transmis acesta.

Contextul scandalului

Ilinca, elevă în clasa a 5-a, a impresionat participanții la o dezbatere despre sănătatea mintală a tinerilor și elevilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României.

Discursul ei nu l-a mișcat însă pe ministrul Educației, Mihai Dimian, care a stat pe telefon pe tot parcursul intervenției elevei, care a început să plângă la un moment dat, în timp ce vorbea.

Ulterior, moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și a invitat-o să ia loc la masa oficială.

Vezi video mai jos.

AUTORUL RECOMANDĂ