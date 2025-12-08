Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale

Evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute pe 4 decembrie 2025, în Sala „Constantin Stere” a Palatului Parlamentului, a reunit experți, profesori universitari, psihologi, reprezentanți ai instituțiilor publice și organizații non-guvernamentale pentru a discuta deschis despre provocările reale ale educației românești.

În centrul dezbaterii s-a aflat necesitatea redefinirii relației dintre școală, elev și comunitate, dar și urgenta nevoie de a trata sănătatea mintală ca pe o infrastructură esențială a educației, nu ca pe un element secundar. Fundația Sebastian Moise a participat activ la discuții, reafirmând rolul fundamental al bunăstării emoționale în performanța școlară și în evoluția pe termen lung a fiecărui elev.

„Niciun sistem educațional nu poate funcționa fără copii echilibrați emoțional și fără profesori sprijiniți. Performanța începe cu starea de bine. Este un adevăr simplu, dar încă insuficient integrat în politicile educaționale”, a transmis Fundația Sebastian Moise în cadrul evenimentului.

Organizația a subliniat că România are nevoie de o infrastructură educațională modernă, în care programele socio-emoționale, consilierea psihologică, dezvoltarea competențelor profesorilor și monitorizarea climatului școlar devin instrumente obligatorii.

Studiul Nutribalance & D&D Research – un semnal de alarmă pentru sistemul educațional

În cadrul evenimentului a fost prezentat și un amplu studiu cantitativ realizat de Nutribalance împreună cu D&D Research, la care au participat peste 5.000 de elevi, părinți și profesori. Este primul demers de acest tip care analizează starea de bine din trei perspective simultan: unghiul copilului, al părintelui și al cadrului didactic.

Rezultatele au evidențiat o realitate îngrijorătoare: oboseala și lipsa somnului au devenit una dintre cele mai acute probleme ale elevilor români:

– 65% dintre elevi au declarat că se trezesc obosiți;

– 40% dorm sub șase ore pe noapte;

– 90% folosesc telefonul înainte de culcare;

– 70% se simt copleșiți de școală, iar 46% resimt epuizare.

Activitatea fizică intensă este rară (60% nu o practică aproape deloc), iar obiceiurile alimentare semnalează vulnerabilități evidente: 57% consumă frecvent fast food, 37% sar peste micul dejun.

Relația cu profesorii este, în multe cazuri, distantă: 54% dintre elevi nu se simt confortabil să discute deschis cu cadrele didactice.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentat un alt stiu, ”Starea de bine a profesorilor” de către Inim Institute. Acest studiu, dedicat dascălilor, evidențiază un nivel ridicat de stres, suprasolicitare și lipsă de resurse emoționale.

– Peste 60% dintre profesori au declarat că se simt epuizați fizic și psihic;

– 48% se confruntă cu simptome de burnout;

– 70% consideră că presiunea administrativă le afectează capacitatea de a lucra eficient cu elevii.

Profesorii au semnalat nevoia urgentă de consiliere psihologică, programe de formare axate pe gestionarea stresului și un cadru instituțional care să reducă volumul de sarcini birocratice.

Prin participarea la acest eveniment, Fundația Sebastian Moise a reiterat convingerea că școala românească nu poate fi reformată fără o atenție profundă pentru sănătatea emoțională a elevilor și profesorilor. Transformarea trebuie să fie sistemică, coerentă și alimentată de dialog real între toți actorii educaționali.