Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic

Evenimentul „Reconstruim școala din interior”, organizat de Senatul Românieii și Inim Institute, a adus în centrul discuțiilor teme precum stresul școlar, epuizarea emoțională, echitatea educațională și rolul comunității în protejarea copiilor. IUSTUM și avocata Laura Dicu au avut o contribuție esențială, aducând perspectiva socială într-un context în care responsabilitatea instituțională și protecția copilului sunt insuficient discutate.

Laura Dicu, cunoscută pentru implicarea sa în proiecte dedicate elevilor performanți, dar și copiilor aflați în situații vulnerabile, a pus accent pe legătura directă dintre legislație, bunăstare emoțională și funcționarea corectă a școlii.

„Copilul are dreptul la siguranță emoțională. Este un drept legal, nu doar moral. Școala trebuie să fie primul loc care garantează această siguranță”, consideră Laura Dicu.

IUSTUM evidențiează faptul că, în lipsa consilierilor școlari și a protocoalelor de intervenție, mulți copii rămân fără sprijin în momente critice. Organizația a subliniat nevoia unui cadru clar de raportare și soluționare a situațiilor de risc, precum și importanța unei colaborări reale între sistemul de educație și instituțiile de protecție socială.

Studiul Nutribalance – dovezi clare ale unei generații epuizate

Studiul prezentat în cadrul evenimentului a oferit date concrete privind oboseala, stresul și comportamentele de risc în rândul elevilor. Concluziile au fost alarmante: peste 65% dintre copii se trezesc obosiți, 70% resimt presiune constantă, iar aproape jumătate suferă deja de epuizare școlară.

Diferențele de percepție între profesori și părinți sunt semnificative, arătând lipsa unei evaluări comune asupra realităților copilului.

– 90% dintre elevi folosesc ecrane înainte de culcare;

– 60% nu fac activitate fizică intensă;

– 42% observă frecvent consum de alcool sau fumat între colegi.

Rezultatele arată un sistem în care copiii au nevoie urgentă de sprijin emoțional, ghidaj și structuri de prevenție.

Profesorii în dificultate: datele studiului Inim Institute

Studiul Inim privind starea de bine a profesorilor indică un nivel ridicat de stres instituțional. Mulți dintre ei se simt nepregătiți pentru provocările actuale, nu doar pedagogice, ci psihologice.

– 48% se confruntă cu burnout;

– 72% consideră că școala nu le oferă resursele necesare pentru a gestiona problemele emoționale ale elevilor;

– 55% simt că relația cu elevii este afectată de presiunea administrativă.

„Pentru ca elevul să fie protejat, profesorul trebuie să fie protejat. Sănătatea emoțională este o responsabilitate bidirecțională”, a subliniat avocata Laura Dicu.

Participarea IUSTUM la acest eveniment conturează un mesaj foarte important: educația și protecția copilului nu pot funcționa separat. Este nevoie de un model integrat, coerent și responsabil, care să permită copiilor și profesorilor să se dezvolte într-un cadru sigur și predictibil.