Prima pagină » Comunicate de presă » Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate

Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate

16 oct. 2025, 22:21, Comunicate de presă
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate

BUCUREȘTI – 16.10.2025 – Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica, lansează un eveniment unic în România: „Energie pentru România”, o inițiativă care depășește granițele unei conferințe clasice.

Evenimentul va avea loc pe 23 octombrie 2025, la ora 9.00, în Hala Filaret, Str. Candiano Popescu n2 București.

„Energie pentru România” își propune să transforme dialogul profesional într-o sursă concretă de ajutor pentru copiii din comunitățile vulnerabile, sub conceptul „business to charity”.

Cine participă la eveniment și ce ne propunem

Vorbim despre o punte necesară între progresul tehnologic și nevoile imediate ale societății și de aceea evenimentul reunește lideri din energie, autorități publice, mediul de afaceri și organizații non-guvernamentale, într-un demers comun și sincer de implicare socială, de acțiuni cu scopuri bine definite.

Vorbim despre impact real, despre dialog onest, constructiv, pe teme critice pentru tranziția energetică.

Evenimentul se dorește să fie o acțiune socială prin care fondurile strânse din sponsorizări și participări sunt direcționate către proiectele Fundației Electrica, în special către programul „Energia copiilor, lumina viitorului”, care oferă lămpi solare copiilor din zone fără acces la electricitate.

Structura evenimentului

Pe parcursul întregii zile de 23 octombrie 2025, vor avea loc prezentări, studii de caz și paneluri interactive cu experți din domeniul energiei și domeniile ocnexe:

  1. Energie pentru viață – despre intersecția dintre infrastructura energetică și sistemele medicale;
  2. Construind împreună viitorul energetic – parteneriate între industrie și educație, pentru o tranziție justă;
  3. De la kilowați la comunități – soluții inovatoare pentru combaterea sărăciei energetice.

Zonă expozițională inedită

Va fi, de asemenea, amenajată o zonă expozițională inedită, realizată cu sprijinul Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, care-și propune să lege timpurile – trecutul – prezentul – viitorul, aducând în prim-plan momente-reper din istoria tehnologiei din domeniul energetic.

Poate că sună cam pompos, însă imaginile vor vorbi cât o mie de cuvinte.

Companiile prezente la eveniment vor beneficia de vizibilitate dublă, atât în cadrul conferinței, cât și în campanoa socială aferentă proiectului „Energia copiilor, lumina viitorului”.

Astfel, companiile prezente la eveniment își vor consolida poziția de lideri responsabili și promotori ai implicării sociale.

Ce-și propune evenimentul:

  • Crearea unei platforme de dialog onest între autorități, mediul de business și ONG-uri
  • Promovarea celor mai noi soluții pentru tranziția energetică
  • Creșterea vizibilității companiilor cu responsabilitate socială
  • Strângerea de fonduri pentru proiectele Fundației Electrica

Ce înseamnă participarea la „Energie pentru România”?

Mai mult decât networking sau vizibilitate!

Înseamnă o contribuție reală, palpabilă la binele comun:

  • Copiii din sate izolate vor primi lămpi solare care le vor oferi lumină nu doar pentru a învăța, ci și pentru a se juca, pentru a se bucura de un mediu plăcut în familia lor;
  • Companiile participante vor intra în cartea mare a actanților schimbării durabile – cei care investesc în inovație și în oameni deopotrivă;

Citește și

COMUNICAT Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața
19:04
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața
COMUNICAT Dobânzi mai mari, inflație mai mare: ce opțiuni au clienții pentru a-și gestiona creditele (P)
18:18
Dobânzi mai mari, inflație mai mare: ce opțiuni au clienții pentru a-și gestiona creditele (P)
COMUNICAT Tablourile personalizate de Crăciun, tot mai des în alegerea românilor pentru cadouri cu emoție (P)
18:16
Tablourile personalizate de Crăciun, tot mai des în alegerea românilor pentru cadouri cu emoție (P)
COMUNICAT Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P)
16:32
Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P)
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59, 10 Oct 2025
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
COMUNICAT Diagnosticat cu o boală gravă în Italia, operat cu succes în România
18:44, 09 Oct 2025
Diagnosticat cu o boală gravă în Italia, operat cu succes în România
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții