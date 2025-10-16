Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate

BUCUREȘTI – 16.10.2025 – Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica, lansează un eveniment unic în România: „Energie pentru România”, o inițiativă care depășește granițele unei conferințe clasice.

Evenimentul va avea loc pe 23 octombrie 2025, la ora 9.00, în Hala Filaret, Str. Candiano Popescu n2 București.

„Energie pentru România” își propune să transforme dialogul profesional într-o sursă concretă de ajutor pentru copiii din comunitățile vulnerabile, sub conceptul „business to charity”.

Cine participă la eveniment și ce ne propunem

Vorbim despre o punte necesară între progresul tehnologic și nevoile imediate ale societății și de aceea evenimentul reunește lideri din energie, autorități publice, mediul de afaceri și organizații non-guvernamentale, într-un demers comun și sincer de implicare socială, de acțiuni cu scopuri bine definite.

Vorbim despre impact real, despre dialog onest, constructiv, pe teme critice pentru tranziția energetică.

Evenimentul se dorește să fie o acțiune socială prin care fondurile strânse din sponsorizări și participări sunt direcționate către proiectele Fundației Electrica, în special către programul „Energia copiilor, lumina viitorului”, care oferă lămpi solare copiilor din zone fără acces la electricitate.

Structura evenimentului

Pe parcursul întregii zile de 23 octombrie 2025, vor avea loc prezentări, studii de caz și paneluri interactive cu experți din domeniul energiei și domeniile ocnexe:

Energie pentru viață – despre intersecția dintre infrastructura energetică și sistemele medicale; Construind împreună viitorul energetic – parteneriate între industrie și educație, pentru o tranziție justă; De la kilowați la comunități – soluții inovatoare pentru combaterea sărăciei energetice.

Zonă expozițională inedită

Va fi, de asemenea, amenajată o zonă expozițională inedită, realizată cu sprijinul Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, care-și propune să lege timpurile – trecutul – prezentul – viitorul, aducând în prim-plan momente-reper din istoria tehnologiei din domeniul energetic.

Poate că sună cam pompos, însă imaginile vor vorbi cât o mie de cuvinte.

Companiile prezente la eveniment vor beneficia de vizibilitate dublă, atât în cadrul conferinței, cât și în campanoa socială aferentă proiectului „Energia copiilor, lumina viitorului”.

Astfel, companiile prezente la eveniment își vor consolida poziția de lideri responsabili și promotori ai implicării sociale.

Ce-și propune evenimentul:

Crearea unei platforme de dialog onest între autorități, mediul de business și ONG-uri

Promovarea celor mai noi soluții pentru tranziția energetică

Creșterea vizibilității companiilor cu responsabilitate socială

Strângerea de fonduri pentru proiectele Fundației Electrica

Ce înseamnă participarea la „Energie pentru România”?

Mai mult decât networking sau vizibilitate!

Înseamnă o contribuție reală, palpabilă la binele comun: