Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025

Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an!

Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2025 au fost confirmare și la Campionatele Mondiale de anul acesta din Shanghai, China.

Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport

Campionatele Mondiale de Canotaj din 2025 s-au desfășurat în China, în orașul Shanghai, în luna septembrie, iar România a fost reprezentată cu mândrie de mai mulți sportivi care au obținut rezultate remarcabile.

La proba de 4 rame masculin de 2.000 de metri, echipajul „tricolor” a fost format din Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan.

După o cursă de senzație, cei patru canotori români au reușit să obțină medalia de argint, terminând cu un timp de 5:50,56. Mai mult, în aceeași zi, la proba feminină de 4 rame 2.000 de metri, echipajul României format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a obținut tot argintul mondial.

Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan au fost prezenți la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde au fost premiați pentru reușita lor de la Campionatele Mondiale de canotaj.

„A fost un proiect foarte distractiv, în primul rând, pentru că, deși ați văzut că am câștigat acel aur mondial, cu un record mondial, am avut doar patru antrenamente în spate, unul la Snagov și următoarele la Shanghai. A fost o mobilizare foarte mare a echipei, o dorință nespusă să reușim să ducem federația pe cel mai înalt loc, pentru că toate țările și-au pus cei mai buni sportivi în barca de 8+1 mixt, acolo era cumva cursa orgoliilor, pentru că este o probă nouă și fiecare încearcă să arate tot ceea ce are mai bun la masculin și feminin. Ne-am distrat, ne-am bucurat și am câștigat. Așteptăm Los Angeles-ul și, așa cum ați spus, avem o barcă foarte bună”, a spus Ciprian Tudosă, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.