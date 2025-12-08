Prima pagină » Actualitate » Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025

Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025

08 dec. 2025, 17:33, Actualitate
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025

Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an!

Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2025 au fost confirmare și la Campionatele Mondiale de anul acesta din  Shanghai, China.

Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport

Campionatele Mondiale de Canotaj din 2025 s-au desfășurat în China, în orașul Shanghai, în luna septembrie, iar România a fost reprezentată cu mândrie de mai mulți sportivi care au obținut rezultate remarcabile.

La proba de 4 rame masculin de 2.000 de metri, echipajul „tricolor” a fost format din Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan.

După o cursă de senzație, cei patru canotori români au reușit să obțină medalia de argint, terminând cu un timp de 5:50,56. Mai mult, în aceeași zi, la proba feminină de 4 rame 2.000 de metri, echipajul României format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a obținut tot argintul mondial.

Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan au fost prezenți la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde au fost premiați pentru reușita lor de la Campionatele Mondiale de canotaj.

„A fost un proiect foarte distractiv, în primul rând, pentru că, deși ați văzut că am câștigat acel aur mondial, cu un record mondial, am avut doar patru antrenamente în spate, unul la Snagov și următoarele la Shanghai. A fost o mobilizare foarte mare a echipei, o dorință nespusă să reușim să ducem federația pe cel mai înalt loc, pentru că toate țările și-au pus cei mai buni sportivi în barca de 8+1 mixt, acolo era cumva cursa orgoliilor, pentru că este o probă nouă și fiecare încearcă să arate tot ceea ce are mai bun la masculin și feminin. Ne-am distrat, ne-am bucurat și am câștigat. Așteptăm Los Angeles-ul și, așa cum ați spus, avem o barcă foarte bună”, a spus Ciprian Tudosă, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Recomandarea video

Citește și

Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
17:18
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
CONTROVERSĂ Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
16:33
Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
ULTIMA ORĂ CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
EXCLUSIV Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Gesturile simple care te pot face mai convingător
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
COMUNICAT Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
17:27
Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
17:25
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
COMUNICAT Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României
17:21
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României
CINEMA Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
17:05
Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

Cele mai noi