Identificarea limitelor proprietăților în procesul de înregistrare sistematică

Prin măsurătorile efectuate în cadrul procesului de înregistrare sistematică sunt identificate limitele proprietăților, chiar și în situațiile în care acestea nu sunt îngrădite. Echipele de specialiști identifică amplasamentul imobilelor (terenuri și construcții) și fac măsurători cu ajutorul echipamentelor topografice de specialitate. Măsurătorile se fac în prezența deţinătorilor sau, în lipsa acestora, în prezența persoanei desemnate de primărie.

Prin aceste operațiuni sunt determinate coordonatele (amplasamentul) și suprafețele imobilelor, iar datele obținute sunt integrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Măsurătorile permit reprezentarea proprietăților pe planurile cadastrale și constituie baza pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Principalele beneficii ale delimitării proprietăților prin măsurători cadastrale sunt: evitarea suprapunerilor în evidențele de cadastru și carte funciară, diminuarea divergențelor asupra limitelor de proprietate și clarificarea situației tehnico-juridice.

În multe situații clarificarea, prin măsurători cadastrale, a limitelor imobilelor este necesară pentru a reda realitatea din teren, deoarece suprafețele menționate în actele de proprietate nu coincid, în unele cazuri, cu situația reală.

Pentru înscrierea corectă a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, colaborarea proprietarilor cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică este esențială încă din etapa realizării interviurilor la teren, activitate care presupune identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor împreună cu proprietarul și reprezentatul primăriei.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

