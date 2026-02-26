Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1

(P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1

26 feb. 2026, 16:46
După interesul de anul trecut, Banca Transilvania își extinde în acest an parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru o cursă adițională, Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg), din 26-28 iunie.

Parteneriatul început anul trecut la Hungaroring se continuă și în acest an, adăugând o bornă nouă; așadar, banca românească va fi prezentă în Marele Circ în două curse ale sezonului competițional care începe pe 8 martie la Melbourne: BT va fi prezent la Marile Premii ale Austriei (26-28 iunie 2026) și Ungariei (24-26 iulie 2026).

La fel ca anul trecut, brandingul BT va fi prezent pe monoposturile echipei McLaren, pe volan și pe căștile piloților, Lando Norris și Oscar Piastri.

Banca Transilvania a pregătit multe beneficii și surprize pe tot parcursul anului pentru clienții săi, pe care îi așteaptă beneficii premium, exclusive, concepute special pentru evenimentele de Formula 1.

Totodată, vestea extinderii parteneriatului, la cel mai înalt și vizibil nivel din sporturile cu motor reprezintă un atu important și pentru România, menționată într-un context internațional puternic și pozitiv, conectat în prim-plan la performanță și inovație.

