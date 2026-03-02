Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, a vorbit despre regulamentul clubului pe care îl conduce, dar și despre obiectivul pe care aceștia îl urmăresc pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Cazan explică faptul că conduita în cadrul clubului moto se bazează pe respectul între membri, mai puțin important fiind trecutul acestora. Liderul moto spune că un membru poate avea și cazier, important fiind motivul pentru care acesta a intrat la închisoare, mai degrabă decât faptul în sine.

„Regulile de bază sunt respectul ăsta, în primul rând, între frați. Nu trebuie să mă uit la afacerea ta, la femeia ta. Caracterul mă interesează, dar de cazierul tău nu mă interesează. E treaba ta ce ai făcut. Că știi cum e și cu cazierul ăsta? Există spiritul și litera legii. Dacă tu furi ca să-ți hrănești familia, dacă furi ca să bei și să te duci la cazinouri, mi se pare un furt de pedepsit grav. Acum nu pot să te judec, mai ales că în momentul când intră la noi, noi analizăm doar ce se întâmplă din momentul în care a intrat. Ce e în trecut e treaba lor.”

Președintele Gremium Nomads România a vorbit și despre obiectivele organizației pe termen lung, insistând că se concentrează pe dezvoltarea clubului în viitor și nu pe business. Scopul, spune acesta, este atragerea tinerilor cărora să le fie insuflate valorile de camaraderie și frăție, și care să ducă mai departe munca începută de aceștia.