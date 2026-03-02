Prima pagină » Emisiuni » Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”

Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”

Malina Maria Fulga
02 mart. 2026, 12:30, Emisiuni
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, a vorbit despre regulamentul clubului pe care îl conduce, dar și despre obiectivul pe care aceștia îl urmăresc pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Cazan explică faptul că conduita în cadrul clubului moto se bazează pe respectul între membri, mai puțin important fiind trecutul acestora. Liderul moto spune că un membru poate avea și cazier, important fiind motivul pentru care acesta a intrat la închisoare, mai degrabă decât faptul în sine.

„Regulile de bază sunt respectul ăsta, în primul rând, între frați. Nu trebuie să mă uit la afacerea ta, la femeia ta. Caracterul mă interesează, dar de cazierul tău nu mă interesează. E treaba ta ce ai făcut. Că știi cum e și cu cazierul ăsta? Există spiritul și litera legii. Dacă tu furi ca să-ți hrănești familia, dacă furi ca să bei și să te duci la cazinouri, mi se pare un furt de pedepsit grav. Acum nu pot să te judec, mai ales că în momentul când intră la noi, noi analizăm doar ce se întâmplă din momentul în care a intrat. Ce e în trecut e treaba lor.”

Președintele Gremium Nomads România a vorbit și despre obiectivele organizației pe termen lung, insistând că se concentrează pe dezvoltarea clubului în viitor și nu pe business. Scopul, spune acesta, este atragerea tinerilor cărora să le fie insuflate valorile de camaraderie și frăție, și care să ducă mai departe munca începută de aceștia.

„Colegii de club, plus cluburile suport, pe care le avem internaționale. Adică noi, pe lângă Gremium, avem Black 7, Bad 7, Section Seven, Seven Sins, cluburile pepinieră, în care vine un puști de 18 ani. Intră un grup de puști de 18 ani. Au venit din galerie, de la Dinamo acum. Avem din galeria U Clujului. Și neavând încă contact cu lumea MC, trebuie să intre într-un club pepinieră. În primii zece ani de club, când se formează un club într-o țară, în primii zece ani căutăm să construim o frăție. Nu ne interesează banii. De fapt, pe noi acum nici nu ne interesează Gremium-ul actual. Ne interesează Gremium-ul de peste 25 de ani, sincer să spun. Noi acum căutăm să construim o frăție. După ce se construiește frăția, poți să te gândești și la business-uri, că poți să faci business-uri. Mulți au show-uri moto, magazine de piese moto, organizează petreceri, festivaluri rock. Sunt afaceri care se fac. Au saloane de tatuaje, majoritatea. Alții, prin alte țări, au pufuri multe, că acolo știi cum e cu pufurile.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, reacționează în scandalul din lumea moto. „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta”
12:00
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, reacționează în scandalul din lumea moto. „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta”
VIDEO Președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, explică regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse”
11:20
Președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, explică regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
10:30, 01 Mar 2026
Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”
10:00, 01 Mar 2026
Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”
ACTUALITATE Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
09:30, 01 Mar 2026
Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
09:00, 01 Mar 2026
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?

Cele mai noi

Trimite acest link pe