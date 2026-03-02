PNL acuză PSD că ia în considerare ruperea Coaliției, în timp ce Guvernul face eforturi pentru repatrierea românilor din zonele de conflict

PNL acuză într-un comunicat de presă că, în timp ce unii membri ai Executivului caută soluții de repatriere a românilor din zonele de conflict, PSD se reunește „în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, conform Mediafax.

În comunicatul transmis, PNL transmite că Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona situația dificilă apărută în urma conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, liberalii cer PSD să renunțe la „poziționările care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională”.

„Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, au transmis reprezentanții PNL.

PNL susține că cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. Potrivit liberalilor, clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României.

„Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări. Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere. România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale”.