Țara de lângă România unde statul oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat

Pe fondul dorinței tot mai mari de a părăsi aglomerația din orașe și de a adopta un stil de viață mai liniștit, tot mai mulți oameni se orientează către mediul rural. Într-o țară de lângă România, autoritățile oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat.

Demersul liderilor din Serbia este o încercare de a stimula și dezvoltarea zonelor rurale. Astfel, a fost înființat un program financiar dedicat celor care vor să se stabilească la sat.

Cui se adresează programul

Guvernul Serbiei oferă sprijin nerambursabil de până la 1,5 milioane de dinari (aproximativ 13.000 de euro) pentru achiziția unei locuințe la sat. Pe lângă acești bani, se oferă și terenul aferent.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care statul încearcă să revitalizeze comunitățile afectate de scăderea populației și îmbătrânirea locuitorilor. Programul Serbiei se adresează în special tinerilor, familiilor aflate la început de drum în viață, dar și persoanelor interesate să dezvolte activități agricole.

Oficialitățile sârbe spun că, deja, sute de gospodării au beneficiat de finanțare, iar cererile continuă să fie numeroase, scrie cotidianul Blic.

Inițiativa este gestionată la nivel guvernamental prin structurile responsabile de dezvoltarea rurală, iar autoritățile subliniază că scopul principal este relansarea economiei locale și readucerea vieții în satele depopulate din Serbia.

Pentru unii, mutarea la sat înseamnă un trai mai calm și mai aproape de natură, în timp ce pentru alții reprezintă o șansă de a începe o afacere. Acest program este doar șansa de a transforma visul acesta într-o soluție durabilă pe termen lung, mai notează sursa citată.

