Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă

Ruxandra Radulescu
02 mart. 2026, 12:19, Știri externe
Capitala Riad a devenit principala rută de evacuare pentru cetățenii foarte bogați și afaceriștii de top, blocați în statele din Golf, în contextul intensificării conflictului regional şi al atacurilor iraniene asupra unor oraşe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama, transmite Arab News.

Aeroportul din Riad este unul dintre puţinele care funcţionează, după ce majoritatea terminalelor s-au închis în contextul atacului SUA asupra Iranului și a escaladării conflictului în Golf. Cetățenii înstăriți plătesc bani grei pentru a călători câte 10 ore pe cale terestră până la aeroportul din Riad, pentru a scăpa din zona de conflict.

Companiile private de securitate au mobilizat flote de SUV-uri pentru a transporta executivii şi familiile acestora către Riad, de unde pot zbura cu avioane private sau cu zboruri comerciale. Cererea ridicată a dus la creşteri abrupte ale preţurilor, astfel că un zbor privat către Europa ajunge și până la 350.000 de dolari.

Închiderea rutei prin Oman, după atacuri iraniene asupra portului şi a unui petrolier, a consolidat rolul Riadului ca cea mai sigură opţiune de ieşire din regiune.

Schimbarea este notabilă pentru un oraş considerat anterior mai riscant, dar care beneficiază acum de spaţiu aerian deschis, reguli de viză relaxate şi de faptul că a fost, până la momentul actual, ocolit de atacurile directe.

