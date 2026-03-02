Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide

Postul Paștelui, cunoscut sub denumirea de Postul Mare, marchează o perioadă de pregătire spirituală înainte de Învierea Domnului și are loc în perioada 23 februarie – 11 aprilie, pentru ortodocși, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Pentru credincioșii care țin post, avem cea mai pufoasă rețetă de clătite cu apă minerală.

Ingrediente pentru clătite pufoase de post

• 250 g făină

• 500 ml apă minerală

• 5 linguri de ulei

• 1 lingură de zahăr (opțional, dacă dorești clătite mai dulci)

• 1 v‚rf de cuțit de sare

Cum se prepară. Rețeta pas cu pas

Într-un bol mare, cerne făina și adaugă sarea. Dacă preferi un gust dulce, poți pune și zahărul. Treptat, încorporează apa minerală, amestecând continuu cu un tel sau un mixer, până obții un aluat omogen și fără cocoloașe. La final, adaugă treptat uleiul, mix‚nd ușor pentru a păstra textura fină a compoziției.

Lasă aluatul să se odihnească timp de 20 de minute pentru a obține clătite mai elastice și mai ușor de întors. Încălzește o tigaie antiaderentă la foc mediu și unge-o cu puțin ulei. Toarnă o lingură de aluat și rotește tigaia pentru a acoperi uniform fundul acesteia. Prăjește clătita 1-2 minute pe fiecare parte, p‚nă devine aurie și se desprinde ușor de tigaie. Continuă cu restul aluatului, ungând tigaia dacă este necesar.

Cu ce pot fi servite

Clătitele pot fi servite calde, cu gemuri, fructe proaspete, sirop de arțar, miere sau iaurturi vegetale. Pentru o variantă sărată, umple-le cu legume sotate, ciuperci sau pastă de fasole. Dacă optezi pentru rețete sărate, evită adăugarea zahărului în aluat.

Pentru un gust mai interesant, poți adăuga vanilie sau scorțișoară în aluat, în funcție de umplutura aleasă. Această rețetă versatilă se adaptează ușor, fiind potrivită atât pentru deserturi dulci, cât și pentru preparate sărate.

Autorul recomandă:

Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata