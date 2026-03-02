Cum au ajuns cei 28 de copii din Vrancea în mijlocul războiului. Inspectorul general școlar al județului explică în exclusivitate pentru Gândul detaliile “deplasării culturale” în Dubai

Conflictul din Orientul Mijlociu, care „mocnea” de mai mult timp, s-a transformat într-o realitate cruntă. SUA și Israelul – prin operațiunile militare combinate „Epic Fury” și „Răgetul Leului” – au bombardat Iranul, iar conducerea Republicii Islamice a fost, practic, „decapitată”. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis în urma unui bombardament de proporții lansat de avioanele iraniene asupra reședinței sale din Teheran, iar Iranul a răspuns prin atacuri cu rachete împotriva mai multor țări din Golf.

Iranul a atacat cu rachete și Dubaiul, iar o locație „vânată” de turiști din întreaga lume a devenit epicentrul unor probleme majore. Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis, iar turiștii, inclusiv foarte mulți români, nu pot reveni, deocamdată, în România.

Printre aceștia se află și 28 de copii de la mai multe școli din Vrancea, aflați într-o vacanță intersemestrială în Emiratele Arabe Unite.

Sunt elevi din clasele V – XII, însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim

Potrivit informațiilor de la fața locului, copiii se află în contact permanent cu părinții din România, dar îngrijorarea crescândă nu poate fi trecută cu vederea și este absolut firească.

După ce informația a fost făcută publică, s-a pus și întrebarea legată de scopul acestei călătorii și – dincolo de asta – despre modul în care a fost organizată deplasarea.

Gândul prezintă, în exclusivitate, noi informații despre această situație îngrijorătoare, oferite de prof. dr. Livia-Silvia Marcu – inspector şcolar general la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge”

La solicitarea Gândul, prof. dr. Livia-Silvia Marcu – inspector şcolar general la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – a precizat, în exclusivitate, că grupul de copii a plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, centru care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Demersul ar fi fost unul „cultural” – în contextul unor activități educaționale/culturale -, iar părinții și-au dat acordul pentru această călătorie din vacanța intersemestrială.

Nici școlile respective nu au avut informații despre această deplasare în Dubai, a mai declarat prof. dr. Livia-Silvia Marcu.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, deci un centru care nu este în sistemul de stat de învățământ.

Coordonatoarea, doamna Ligia Harasim, nu este profesoară la vreo școală din județul Vrancea și părinții și-au dat acordul.

Au plecat într-o călătorie, într-un demers cultural, înțeleg. Ar fi trebuit să ajungă de ieri, situația politică nu le-a permis să se întoarcă. Acum sunt în siguranță într-un hotel și au fost vizitați de reprezentanții Consulatului României în Dubai.

Am anunțat școlile, nici școlile respective nu știau, pentru că e vorba de vacanța copiilor și părinții decid unde să-i trimită pe aceștia, câtă vreme nu era vorba de vreun proiect de derulat în școală”, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, prof. dr. Livia-Silvia Marcu – inspector şcolar general la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Consulul României în Dubai i-a vizitat pe copii

Viorel Badea, consulul României în Dubai, i-a vizitat pe copiii blocați în Dubai.

Potrivit primarului localității Soveja – Ionuț Filimon -, care a fost, la rîndul său, în Dubai – s-a întors vineri, 27 februarie -, copiii sunt bine iar întreaga situație ar fi „gestionată cu calm”.

„Vizita consulului Viorel Badea la grupul de copii din Focșani a decurs în condiții normale. Potrivit acestuia, copiii sunt bine, iar situația gestionată cu calm, așteptând-se deblocarea acesteia”, a precizat primarul Ionuț Filimon pe pagina sa de socializare.

Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care se află acolo să rămână în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească tot timpul comunicările oficiale care vin de la Ambasada României și de la Consulatul General.

