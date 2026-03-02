Prima pagină » Știri externe » Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”

Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”

02 mart. 2026, 12:53, Știri externe
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”

Într-un discurs video, difuzat seara trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să asiguri o protecție în proporție de 100%, împotriva rachetelor și dronelor Shahed“. Potrivit oficialului, Ucraina este gata să împărtășească experiența pe care a dobândit-o în domeniul apărării, în cei patru ani de război, și să ajute națiunile care au ajutat-o.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost afirmat într-un discurs video publicat pe conturile de social media ale președintelui.

„Știm că rușii nu vor înceta atacurile. Acesta este un fapt. Ei pregătesc noi atacuri asupra infrastructurii. Serviciile de informații furnizează informațiile relevante. Prin urmare, toți cei a căror sarcină sau serviciu este de a proteja Ucraina de atacuri trebuie să fie la fel de concentrați în primăvară, acum, cum au fost în timpul iernii”, a spus Zelensky.

Potrivit acestuia, ei trebuie să se răspundă la fiecare amenințare și țintele rusești trebuie doborâte pe cât posibil.

„Situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să asiguri o protecție 100% împotriva rachetelor și dronelor Shahed. Chiar și în țările din Golf, care dispun de sisteme de apărare aeriană mai performante decât cele furnizate până acum de partenerii noștri și care au un număr mai mare de sisteme, nu pot doborî toate rachetele balistice. Există, de asemenea, drone Shahed care nu au fost oprite de sistemele de apărare aeriană din regiune. Toată lumea vede acum că experiența noastră în domeniul apărării este în mare măsură de neînlocuit”, a subliniat Zelensky.

El a adăugat că Ucraina este gata să împărtășească această experiență și să ajute națiunile care au ajutat-o, în această iarnă, și pe tot parcursul războiului.

„Europa trebuie să se doteze în continuare cu putere reală, cu capacitatea reală de a-și apăra spațiul aerian, teritoriul și marea de orice tip de atac. În special, acest lucru necesită construirea unei capacități suficiente de producție în domeniul apărării aeriene, atât împotriva dronelor, cât și a rachetelor balistice”, a subliniat Zelensky.

Potrivit Ukrinform, Rusia a lansat 738 de rachete, peste 14.600 de bombe aeriene ghidate și aproape 19.000 de drone asupra Ucrainei în timpul iernii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție

