Rapid renunță la încă un jucător. Anunțul făcut de Victor Angelescu chiar înainte de play-off: „Să vedem dacă mai joacă fotbal”

Președintele Rapidului anunță, chiar înainte de play-off, că echipa „feroviară” se desparte de încă un jucător. Nu mai intră în planurile de viitor ale clubului, iar contractul său, scadent la vară, nu va mai fi prelungit.

Este vorba despre mijlocașul defensiv Diogo Mendes, în vârstă de 28 de ani.

Angelescu: „Nu ne-a ajutat cu nimic”

Mendes este în continuare accidentat, la mai bine de 18 luni de la transferul său la Rapid. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a bifat ultimul meci în august 2024. În total, el are 133 de minute jucate pentru giuleșteni, toate în sezonul 2024-2025: 58 de minute cu Gloria Buzău (scor 1-1) și 75 de minute cu Dinamo (1-1).

Acum, Victor Angelescu spune că Rapidul a învățat din toată această poveste, iar pe viitor nu se va mai întâmpla să fie transferați jucători fără un control medical amănunțit.

În ceea ce-l privește pe Mendes, președintele „alb-vișiniilor” crede că este posibil ca mijlocașul defensiv să se lase de fotbal, ținând cont de perioada de inactivitate cauzată de accidentări.

„Diogo Mendes? Este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, e o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul.

A avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Repet, nu poate să fie doar lipsă de motivație pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”, a declarat Victor Angelescu pentru gsp.ro.

Diogo Mendes a ajuns la Rapid în august 2024, de la Maritimo, transfer de 200.000 de euro. A fost ultima dată în lotul Rapidului în septembrie 2024, la o partidă cu Oțelul Galați, dar nu a jucat deloc. Contractul lui cu Rapid expiră în această vară.

