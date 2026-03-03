Prima pagină » Știri » După copiii din Vrancea blocați în Dubai, apare încă un caz îngrijorător. 31 de elevi și 10 profesori din Neamț nu pot pleca nici ei din Orientul Mijlociu

Cristian Lisandru
03 mart. 2026, 12:53, Știri
28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă.

  • Gândul a prezentat informații de ultimă oră (mai multe detalii AICI) despre copiii din Vrancea, ajunși în Dubai printr-o vacanță intersemestrială organizată de un centru Cambridge.
  • Copiii au fost vizitați de consulul României și se află cazați la un hotel, numai că încă nu se știe când vor putea să zboare către România, în contextul tensiunilor în creștere dintre SUA – Israel și Iran.

Iranul a declanșat atacuri-represalii în mai multe țări din Golf, după ce ayatollahul Khamenei, liderul suprem al Iranului a fost ucis în urma unui atac lansat de avioane israeliene, iar turiștii români aflați în țările atacate cu drone și rachete sunt blocați în Orientul Mijlociu.

„Toţi sunt bine, sănătoşi, în siguranţă”

Liviu-Ionuț Ciocoiu – inspector școlar general al județului Neamț – a declarat pentru Agerpres că, potrivit informațiilor care au fost centralizate de școlile din județ, 31 de elevi și 10 cadre didactice se află în zona Orientului Mijlociu, dar și în state din apropiere.

Din raportarea primită de la şcoli, avem 31 de elevi şi 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu.

Concret:

  • 29 de elevi şi 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite;
  • 3 cadre didactice sunt în Israel;
  • Un cadru didactic este în Egipt;
  • Un elev este în Sri Lanka;
  • Un alt elev este în India.

Toţi sunt bine, sănătoşi, în siguranţă şi aşteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a declarat Liviu-Ionuţ Ciocoiu.

Conform declarației inspectorului școlar general din județul Neamț, elevii și profesorii blocați în Orientul Mijlociu aparțin unui număr de 16 școli din județul Neamț, dar și Casei Corpului Didactic.

Primul grup de cetățeni români a părăsit Israelul prin Egipt

Primul grup de cetățeni români, format din peste 300 de persoane aflate în zone afectate de conflict, a părăsit Israelul prin Egipt.

  • Grupul a ajuns în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, cu o cursă TAROM, însă mai multe zboruri din zona de conflict au fost anulate. (alte informații AICI)
  • Românii au fost preluați în Egipt de o echipă consulară trimisă de Ambasada României.
  • Ulterior, au fost transportați către Cairo, iar de acolo s-au îmbarcat în avionul care i-a adus în România.

Mulți dintre cei repatriați au spus că se aflau într-un pelerinaj și că au fost ajutați de organizatori pe parcursul deplasării.

„Era un pelerinaj. Eram cu 35 de oameni, toți au venit acasă sănătoși. Nu este niciun risc acolo, în locurile unde sunt pelerini. Compania cu care am fost ne-a facilitat accesul la hotel, la transport”, a declarat un preot care a revenit în țară alături de ceilalți cetățeni români.

