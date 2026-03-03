28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă.
Iranul a declanșat atacuri-represalii în mai multe țări din Golf, după ce ayatollahul Khamenei, liderul suprem al Iranului a fost ucis în urma unui atac lansat de avioane israeliene, iar turiștii români aflați în țările atacate cu drone și rachete sunt blocați în Orientul Mijlociu.
Liviu-Ionuț Ciocoiu – inspector școlar general al județului Neamț – a declarat pentru Agerpres că, potrivit informațiilor care au fost centralizate de școlile din județ, 31 de elevi și 10 cadre didactice se află în zona Orientului Mijlociu, dar și în state din apropiere.
„Din raportarea primită de la şcoli, avem 31 de elevi şi 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu.
Toţi sunt bine, sănătoşi, în siguranţă şi aşteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a declarat Liviu-Ionuţ Ciocoiu.
Conform declarației inspectorului școlar general din județul Neamț, elevii și profesorii blocați în Orientul Mijlociu aparțin unui număr de 16 școli din județul Neamț, dar și Casei Corpului Didactic.
Primul grup de cetățeni români, format din peste 300 de persoane aflate în zone afectate de conflict, a părăsit Israelul prin Egipt.
Mulți dintre cei repatriați au spus că se aflau într-un pelerinaj și că au fost ajutați de organizatori pe parcursul deplasării.
„Era un pelerinaj. Eram cu 35 de oameni, toți au venit acasă sănătoși. Nu este niciun risc acolo, în locurile unde sunt pelerini. Compania cu care am fost ne-a facilitat accesul la hotel, la transport”, a declarat un preot care a revenit în țară alături de ceilalți cetățeni români.
