Prima pagină » Sănătate » Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

03 mart. 2026, 12:46, Sănătate
Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale, relatează Mediafax. 

Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani

Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor, în cadrul unui demers care vizează îmbunătățirea îngrijirii copiilor născuți prematur.

Experiența ultimilor ani arată clar că politicile publice devin mai eficiente atunci când sunt construite împreună cu cei care cunosc direct realitatea din teren. Ministerul stabilește cadrul și standardele, iar organizațiile neguvernamentale aduc perspectiva familiilor și experiența practică acumulată în sprijinul prematurilor. Atunci când lucrăm împreună, deciziile sunt mai bine fundamentate, iar rezultatele sunt mai consistente”, susține Alexandru Rogobete.

Rogobete a transmis că pregătește un acord de colaborare care vizează printre altele monitorizarea prematurilor până la vârsta de 5 ani, prin instituirea unui Program Național dedicat și integrarea „Carnetului Prematurului” în reglementările naționale.

De altfel, fizioterapia neonatală și a stimulării tactile precoce va fi integrată în Terapia Intensivă Neonatală. Totodată, terapia „Kangaroo Care” va fi inclusă în normele și ghidurile naționale, ceea ce înseamnă „transformarea unei practici validate medical într-un standard național”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Sănătății anunță controale după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de lucru de la stat

Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua
10:55, 02 Mar 2026
Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua
INEDIT Studiu. Oamenii se știință au  descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat
16:53, 01 Mar 2026
Studiu. Oamenii se știință au  descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat
SĂNĂTATE De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt
13:44, 28 Feb 2026
De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt
SĂNĂTATE Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
13:29, 26 Feb 2026
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
SĂNĂTATE Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea? Limita zilnică explicată de un cardiolog
13:38, 25 Feb 2026
Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea? Limita zilnică explicată de un cardiolog
SĂNĂTATE Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct și AVC
08:47, 24 Feb 2026
Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct și AVC
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
14:14
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
FLASH NEWS Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
14:11
Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
EXTERNE Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
14:10
Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe