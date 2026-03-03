Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg

Președintele României, Nicușor Dan, îl primește la Palatul Cotroceni pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii acreditat la București. Ceremonia marchează prezentarea scrisorilor de acreditare de către diplomat, un moment formal prin care acesta își începe oficial mandatul în România. Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador de către Senatul SUA în decembrie 2025, după ce fusese nominalizat anterior de administrația de la Washington.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis, după confirmarea mandatului său, felicitări și a subliniat așteptările privind consolidarea politicilor americane în relația cu România, un aliat apropiat al SUA.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, spunea Nirenberg.

Prezentarea scrisorilor de acreditare este un pas crucial pentru orice ambasador și simbolizează începutul activității sale oficiale ca reprezentant al Departamentului de Stat al SUA în țara gazdă. Evenimentul de la Cotroceni este parte a unei serii de întâlniri ale șefului statului cu reprezentanți diplomați străini, menite să întărească legăturile bilaterale și cooperarea internațională.

Cine este Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg este avocat cu peste patru decenii de experiență în politică externă și drept al comerțului internațional. Și-a început cariera în Senatul SUA, ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ulterior ca membru al staffului Comisiei pentru Agricultură. A făcut apoi parte din echipa Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, într-o perioadă marcată de evenimente istorice precum căderea Zidului Berlinului și Revoluția Română.

Ulterior, a fost Chief of Staff și Director Legislativ pentru senatorul Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta conducea Comisia pentru Relații Externe. După 14 ani petrecuți în structurile legislative americane, a intrat în sectorul privat, devenind partener în importante firme de avocatură din Washington, specializate în afaceri guvernamentale și comerț internațional.

