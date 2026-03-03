Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“

În timp ce Statele Unite își continuă acțiunea militară în Iran, prima doamnă a țării, Melania Trump, a devenit, luni, prima soție a unui lider mondial, în funcție, care a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU (UNSC).

De la New York, Melania Trump a ținut un discurs care s-a axat pe rolul educației copiilor. În cadrul acestuia, ea a cerut statelor membre să protejeze accesul copiilor la educație, la câteva zile după ce presa de stat iraniană a relatat că un atac americano-israelian a ucis cel puțin 165 de persoane la o școală de fete din sudul Iranului.

„O națiune care face învățământul sacru își protejează cărțile, limba, știința și matematica”, le-a spus prima doamnă membrilor consiliului. „Își protejează viitorul.” De asemenea, a pledat pentru ca inteligența artificială să fie considerată noul mare egalizator, îndemnând consiliul să „conecteze pe toată lumea la cunoaștere prin intermediul inteligenței artificiale, inclusiv pe cei din cele mai îndepărtate regiuni geografice ale lumii noastre”.

Este pentru prima dată când soția unui lider mondial prezidează această reuniune. Melania Trump a făcut acest lucru în numele SUA, care a preluat președinția rotativă a Consiliului ONU în această lună.

Întâlnirea, intitulată „Copiii, tehnologia și educația în conflict”, fusese programată înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile împotriva Iranului sâmbătă. Prima doamnă a fost întâmpinată de secretarul general António Guterres, a dat mâna cu fiecare dintre cei 15 reprezentanți ai statelor membre și a pozat pentru o fotografie de grup înainte de deschiderea sesiunii.

Ea nu a abordat subiectul războiului. A transmis condoleanțe familiilor militarilor americani care și-au pierdut viața, însă fără a menționa, însă în mod explicit, vreo acțiune militară anume.

„Curajul și devotamentul lor vor rămâne întotdeauna în memoria noastră”, a spus ea. „Transmit sincere urări de însănătoșire rapidă și fără complicații tuturor celor care au fost răniți. Vă sunt alături cu gândul și rugăciunile în aceste momente dificile.”

Prima Doamnă, care militează pentru drepturile copiilor în cadrul funcției sale oficiale, a mai spus: „Statele Unite sunt alături de toți copiii din întreaga lume. Sper că în curând veți avea parte de pace”.

Subsecretarul general al ONU, Rosemary DiCarlo, a declarat în cadrul reuniunii că „atunci când izbucnesc conflicte, copiii sunt printre cei mai grav afectați”.

„În ultimele două zile, ni s-a reamintit acest adevăr”, a spus ea. „Școlile din Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Oman s-au închis și au trecut la învățământul la distanță din cauza operațiunilor militare în curs din regiune”, a adăugat ea.

Ea a citat, de asemenea, rapoartele din Iran despre un atac asupra unei școli elementare.

Oficialii iranieni spun că un atac a lovit o școală elementară din orașul Minab sâmbătă, ucigând circa 165 de persoane. Iranul a dat vina pe SUA și Israel. Comandamentul Central al armatei americane a declarat că investighează rapoartele privind incidentul, în timp ce armata israeliană a afirmat că „nu are cunoștință” de nicio operațiune a IDF în zonă. la rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că „Statele Unite nu vor ataca în mod deliberat o școală”.

Înainte de începerea reuniunii de luni, ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat că „este profund rușinos și ipocrit faptul că, în prima zi a președinției sale la Consiliul de Securitate, Statele Unite au convocat o reuniune la nivel înalt privind protecția copiilor”. Planul ca Melania Trump să prezideze reuniunea a fost anunțat la sfârșitul lunii trecute.

