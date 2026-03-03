Prima pagină » Știri externe » Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“

Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“

03 mart. 2026, 12:51, Știri externe
Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“

În timp ce Statele Unite își continuă acțiunea militară în Iran, prima doamnă a țării, Melania Trump, a devenit, luni, prima soție a unui lider mondial, în funcție, care a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU (UNSC).

De la New York, Melania Trump a ținut un discurs care s-a axat pe rolul educației copiilor. În cadrul acestuia, ea a cerut statelor membre să protejeze accesul copiilor la educație, la câteva zile după ce presa de stat iraniană a relatat că un atac americano-israelian a ucis cel puțin 165 de persoane la o școală de fete din sudul Iranului.

„O națiune care face învățământul sacru își protejează cărțile, limba, știința și matematica”, le-a spus prima doamnă membrilor consiliului. „Își protejează viitorul.” De asemenea, a pledat pentru ca inteligența artificială să fie considerată noul mare egalizator, îndemnând consiliul să „conecteze pe toată lumea la cunoaștere prin intermediul inteligenței artificiale, inclusiv pe cei din cele mai îndepărtate regiuni geografice ale lumii noastre”.

Este pentru prima dată când soția unui lider mondial prezidează această reuniune. Melania Trump a făcut acest lucru în numele SUA, care a preluat președinția rotativă a Consiliului ONU în această lună.

Întâlnirea, intitulată „Copiii, tehnologia și educația în conflict”, fusese programată înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile împotriva Iranului sâmbătă. Prima doamnă a fost întâmpinată de secretarul general António Guterres, a dat mâna cu fiecare dintre cei 15 reprezentanți ai statelor membre și a pozat pentru o fotografie de grup înainte de deschiderea sesiunii.

Ea nu a abordat subiectul războiului. A transmis condoleanțe familiilor militarilor americani care și-au pierdut viața, însă fără a menționa, însă în mod explicit, vreo acțiune militară anume.

„Curajul și devotamentul lor vor rămâne întotdeauna în memoria noastră”, a spus ea. „Transmit sincere urări de însănătoșire rapidă și fără complicații tuturor celor care au fost răniți. Vă sunt alături cu gândul și rugăciunile în aceste momente dificile.”

Prima Doamnă, care militează pentru drepturile copiilor în cadrul funcției sale oficiale, a mai spus: „Statele Unite sunt alături de toți copiii din întreaga lume. Sper că în curând veți avea parte de pace”.

Subsecretarul general al ONU, Rosemary DiCarlo, a declarat în cadrul reuniunii că „atunci când izbucnesc conflicte, copiii sunt printre cei mai grav afectați”.

„În ultimele două zile, ni s-a reamintit acest adevăr”, a spus ea. „Școlile din Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Oman s-au închis și au trecut la învățământul la distanță din cauza operațiunilor militare în curs din regiune”, a adăugat ea.

Ea a citat, de asemenea, rapoartele din Iran despre un atac asupra unei școli elementare.

Oficialii iranieni spun că un atac a lovit o școală elementară din orașul Minab sâmbătă, ucigând circa 165 de persoane. Iranul a dat vina pe SUA și Israel. Comandamentul Central al armatei americane a declarat că investighează rapoartele privind incidentul, în timp ce armata israeliană a afirmat că „nu are cunoștință” de nicio operațiune a IDF în zonă. la rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că „Statele Unite nu vor ataca în mod deliberat o școală”.

Înainte de începerea reuniunii de luni, ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat că „este profund rușinos și ipocrit faptul că, în prima zi a președinției sale la Consiliul de Securitate, Statele Unite au convocat o reuniune la nivel înalt privind protecția copiilor”.  Planul ca Melania Trump să prezideze reuniunea a fost anunțat la sfârșitul lunii trecute.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA

Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
FLASH NEWS Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie
13:14
Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie
EXTERNE Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
12:14
Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA
12:12
Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA
FLASH NEWS Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”
11:26
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
ENERGIE Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
13:52
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
ECONOMIE Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
13:39
Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
ADMINISTRAȚIE În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an
13:37
În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an
POLITICĂ PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
13:27
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație
13:23
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație

Cele mai noi

Trimite acest link pe