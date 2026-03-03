Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, a analizat panorama complexă generată în această zonă odată cu atacul fulgerător lansat în tandem de SUA și Israel în Iran. Invitata apreciază că înlăturarea dinastiei Khomeini poate avea consecințe imprevizibile, căci iranienii sunt polarizați în prezent.

În viziunea expertei, Iranul fiind una dintre cele mai conservatoare țări din acest areal, structura sa de rezistență la schimbarea puterii fiind una maximă.

”Regimul în sine este construit în așa fel încât să reziste”

”Să nu uităm că în 1905 am avut Revoluția Constituțională din Iran, Iranul fiind prima țară din regiunea respectivă care a avut o Constituție, culmea, în urma protestelor, populație pe stradă. Noi, dacă vrem să ajutăm populația iraniană, sigur că este și o formă războiul acesta, îndepărtăm regimul. Dar ce vedem noi acum nu este ceea ce ne-am fi așteptat. Vedem că structura aceasta și regimul în sine este construit în așa fel încât să reziste. Sigur că orice regim și cel mai puternic regim va cădea într-un final. Dar depinde cum cade, care sunt consecințele și costurile și pe plan regional, costurile părților beligerante, în ce poziție de vulnerabilitate lăsăm Israelul după ce noi, americanii, ne retragem o parte din trupe de acolo”.

Efectele perverse ale războaielor – ISIS

Ioana Constantin Bercean amintește că unul din efectele perverse, așa cum le numește sociologia, al schimbărilor de regim poate fi emergența unor forțe rebele de necontrolat, cum a fost Isis după invazia din Irak.

”Ne amintim că una dintre consecințele, cum se numește în sociologie, unintended consequences sau consecințe perverse. Una dintre consecințele invaziei din Irak 2003 a fost emergența Isis. Pentru că Isis nu au fost doar niște teroristi pe care i-am luat de pe stradă și le-am pus niște arme în mână, au fost niște oameni care au fost în armata lui Saddam Hussein. Pentru că ISIS nu a ajuns în 100 de zile de la Bagdad la Mosul cu niște oameni care nu știau pe ce lume trăiesc. Acest lucrurile se pot întâmpla și în Iran. Putem fi în fața unui scenariu de război civil în Iran, putem fi în fața unui scenariu de secesiune pe criterii etnice, identitare”, a completat invitata.

Structuri de succesiune stabilitate până la cercurile 5, 6

”Deci sunt mai multe variabile care trebuie luate în calcul. Scenariul în care pot prelua puterea niște forțe mai radicale decât au fost până acum este analizat de cei mai buni experți din lume. (…) Dacă acest regim va rezista și cu cât războiul durează mai mult, cu atât este în avantajul lor. Pentru că ei au structuri de comandă și succesiune stabilite nu de acum, în ultimele 48 de ore cum auzim zilnic. Aceste structuri de comandă și de succesiune, până la cercurile 5, 6 și poate mai încolo, sunt stabilite de ani de zile. Pentru că iranienii de la conducere, regimul de la Teheran, era aproape convins că la un moment dat acest showdown se va întâmpla”.

