Ion Cristoiu: Pentru a merge mai departe, România are nevoie de o criză politică!

Publicistul Ion Cristoriu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre parcursul României. Acesta susține că țara noastră ar avea nevoie de o criză politică pentru a merge mai departe.

Cristoiu: prima decizie a acestui consiliu de pace a fost declanșarea unui război

„Unul dintre cei mai importanți lideri PSD, am putea spune una dintre cele mai important lideri PSD, și anume Gabriela Firea, a postat în această dimineață un text pe rețelele sociale unde spune „Poziția PSD este una clară, fermă și estimată constant în ultimele luni. Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”. Domnia sa ne reamintește că „au trecut deja două luni din acest an fără un buget de stat aprobat”. Sigur, spune că este vina părții PNL-istă USR-iste din Guvern că s-a ajuns la această situație. Postarea Gabrielei Firea ne readuce cu picioarele pe pământul patriei noastre dragi, pentru că suntem în ultimele zile ocupați cu criza din Golf, cu războiul declanșat de omul păcii, Donald Trump. Asta este. Da, în istorie, ca dovadă că istoria are umor.

Deci a făcut un Consiliu pentru Pace și prima decizie a acestui consiliu a fost declanșarea unui război, un război căruia nu-i vedem, mă rog. Da, am auzit că noi noi nu bocim Iranul, eu nu cred. Nu m-a convins până acum Donald Trump, că America și Israelul trebuia să asasineze un cetățean cu familia lui care se numea ayatollahul Khamenei, așa, și păi n-am înțeles nici acum ce vrea Donald Trump în afară de povestea că vrea să pună nu știu ce perdele la sala de bal, nu m-a lămurit până acuma, de fapt ce vrea nu merită. Bun. Ba vrea ca poporul iranian să iasă în stradă și să schimbe guvernul, ba vrea ca poliția, armata și gărzile, deci structurile de forță să se predea, să se predea, cui dronelor că că se predea trebuie să fie niște tipi să se predea, cui lu Nea Gigel din bazar sau cum o fi. Este o prostie de timp cât cred că cred că devine pe zi ce trece, eu cred că Donald Trump, că făcut paranteză, nu e el, că a fost înlocuit peste noapte, că nu-l mai recunosc așa”, a precizat Ion Cristoiu.

Cristoiu: „România chiar trebuie să aibă o criză acum politică pentru a merge mai departe”

„Deci, revenind, ne-am reamintit că e martie și noi n-avem buget. De regulă trebuie să fie un buget gata la sfârșitul lui decembrie. De ce nu e gata bugetul? Pentru că în adoptarea acestui…în dezbaterea acestui buget cele două capete ale coaliției. Așa coaliție, așa e un fel de monstru cu două capete, cu două capete și un căpețel. Cele două capete sunt aripa USR-istă, PNL-list-USR-istă din coaliție și celălalt cap este aripa PSD-istă și la mijloc este un căpețel ăla UDMR. Care de fapt nu joacă, care e un capăt care se uită către Budapeste nici măcar către poporul român. Bun deci și normal, pentru că PSD vrea ca la acest buget să fie trecute și măsuri de protecție socială.

Celălalt cap de urta-dreapta nu vrea. Și atunci se pune această problemă. Problema este că într-o chestiune fundamentală dezbaterea controversa pe buget este o controversă politică. PSD-ul continuă să susțină o politică de stânga chiar și în vremuri de austeritate. Ilie Bolojan care userismul, forțele useriste din România susțin că nu trebuie să facem austeritate, nu văd cum s-ar putea împăca, pentru că pentru că ca să pot să, pentru că această politică a coaliției să fie coerentă, trebuie să vină un alt premier care să țină cont și de poziția PSD. Ilie Bolojan ține cont nici măcar de poziția propriului partid. Deci în aceste condiții nu va merge așa, trebuie neapărat, adică este vital pentru România să se destrame această coaliție, să se facă o altă coaliție, aceeași cu sau fără USR și care să aibă un alt program de coaliție.

Coaliția când s-a înființat a avut teamă, teamă împotriva, cum să zic, suveraniștilor și faciștilor. Acum s-a dovedit că acest pericol este fals, și a apărut contracția fundamentală între partea de dreapta și partea de stânga. Dacă țară trebuie să meargă mai departe, trebuie neapărat să se refacă un alt premier, chiar de la PNL, dar mai înțelegător și cu partea de stânga, pentru că altfel nu merge așa va fi, cum să zic, un câine care…cu cu două capete. Unu hăhăie și unu schelălăie și invers . Eu cred că așa trebuie, nu cred că va mai merge, chiar dacă se spune că, cum să zic, România nu-și poate permite o criză. Eu cred că România chiar trebuie să aibă o criză acum politică pentru a merge mai departe”, a menționat Ion Cristoiu.