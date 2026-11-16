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Poșta Română: investiții care se plătesc singure

Poșta Română: investiții care se plătesc singure
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Rezultatele financiare record ale Poștei Române reflectă o strategie de investiții construită în ultimii ani sub conducerea lui Valentin Ștefan, Director General al Companiei, cu un obiectiv clar: fiecare leu investit să aducă valoare. În materialul de mai jos, Valentin Ștefan prezintă deciziile și investițiile care au stat la baza acestor rezultate.

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Poșta Română nu mai este compania pe care o știam acum câțiva ani, iar cifrele o demonstrează. În primele zece luni ale acestui an, Compania înregistrează un profit brut record de 117 milioane de lei, semnificativ peste nivelul din 2024, când a raportat cel mai mare profit brut din istoria sa recentă, de 85 de milioane de lei.

În total, veniturile au crescut de la 1,43 miliarde de lei în 2021 la 1,91 miliarde de lei estimate pentru 2026, adică cu aproximativ o treime.

Investiții care aduc venituri

În corespondență, creșterea spectaculoasă, de peste 100 de milioane de lei între 2023 și 2024, s-a datorat în special investiției de 6 milioane de lei în echipamentele de tipărire și de inserare în plicuri. Din 2024, veniturile se mențin la un nivel ridicat: 636 de milioane de lei estimate pentru 2026.

În 2024-2025, Poșta Română a investit 45 de milioane de lei în echipamente moderne de sortare și a modernizat șase HUB-uri (Cluj, București, Oradea, Timișoara, Galați și Craiova). Doar în 2026, coletăria Companiei este estimată să înregistreze o creștere de aproximativ 17%, echivalentul a circa 18 milioane de lei în plus.

În 2023, Compania a investit aproximativ 14,5 milioane de lei în terminale mobile (PDA-uri), care permit curierilor să proceseze direct la client mandate și plăți de facturi. În 2026, veniturile obținute din încasarea facturilor au ajuns la 29,3 milioane de lei, cu aproximativ 19 milioane de lei peste nivelul înregistrat în 2025. Astfel, într-un singur an, creșterea veniturilor a depășit valoarea întregii investiții inițiale.

Clădirile care aduc venit

Compania relochează sau dezvoltă HUB-uri moderne la periferia orașelor, unde costurile sunt cel puțin la jumătate față de chiriile din zonele centrale, și închiriază către terți spațiile centrale, la tarife cel puțin duble. Veniturile din chirii au crescut de aproape 2,7 ori, de la 8,2 milioane de lei în 2021 la 22 de milioane de lei estimate pentru 2026.

Costuri sub control

Prin utilizarea unor vehicule mai eficiente, Poșta a redus consumul de carburant cu aproximativ un sfert între 2021 și 2025. Factura la energie din 2026 este estimată cu aproximativ o cincime sub nivelul din 2022, în ciuda creșterii prețului energiei.

O companie care gândește ca un business

Sortarea automată și terminalele PDA au generat, doar în acest an, aproximativ 37 de milioane de lei în venituri suplimentare. Poșta Română nu mai funcționează după logica supraviețuirii de la un an la altul, ci construiește un model economic sustenabil, bazat pe investiții, eficiență și capacitatea de a genera propriile resurse pentru dezvoltare. Viitorul Companiei nu se construiește prin subvenționarea ineficienței, ci prin performanță economică.

Articolul integral poate fi consultat aici.

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