Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează

Solicitarea actului de identitate pentru verificarea vârstei legale minime la achiziția produselor cu nicotină arată că legislația privind prevenirea accesului minorilor la aceste categorii de produse este respectată și funcționează. Pornind de la această idee, BAT România lansează ediția din acest an a campaniei sale anuale de prevenire a accesului minorilor la produsele cu nicotină, construită în jurul unui principiu clar: responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi, prin aplicarea corectă și consecventă a legii. Campania continuă parcursul dezvoltat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și face un pas înainte, de la informare la normalizarea responsabilității fiecărui actor implicat în lanțul comercial. Mesajul principal este, însă, unul singur: prevenirea accesului minorilor la produse din nicotină funcționează atunci când fiecare parte își înțelege și își respectă misiunea.

Industria produselor din tutun și nicotină trece printr-o transformare majoră, iar tehnologiile inovatoare care nu implică ardere, precum produsele pentru vapat, cele pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante și produsele moderne cu nicotină pentru uz oral au potențialul de a sprijini fumătorii adulți să treacă de la fumat la alternative cu profil de risc redus. BAT se află în prima linie a acestei transformări, cu un portofoliu solid de produse destinate exclusiv consumatorilor adulți, iar regulile și practicile responsabile rămân aceleași, indiferent de canalul de comunicare sau de comercializare. BAT aplică politici interne și programe stricte pentru responsabilitate în practicile comerciale și extinde aceleași standarde către toți partenerii săi, deoarece respectarea regulilor și a legislației este esențială pentru integritatea afacerii.

„Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi. Prin campaniile pe care le derulăm anual, subliniem rolul esențial al fiecărui actor din lanțul comercial în promovarea și aplicarea practicilor comerciale responsabile. Ediția din acest an este și o invitație la dialog și parteneriat, pentru a face din responsabilitate un standard firesc. Împreună putem construi un cadru comercial care să protejeze consumatorii, să susțină inovația responsabilă și să încurajeze investițiile și crearea de locuri de muncă, consolidând un parteneriat durabil cu societatea românească. Prin această abordare echilibrată, putem transforma alegerile responsabile în normalitate”, a declarat Ileana Negulescu, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Responsabilitatea față de protejarea minorilor se construiește prin consecvență și acțiuni susținute. Parteneriatul multianual cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), continuat și în acest an, a dezvoltat campania ca o platformă comună de informare, în care fiecare actor își cunoaște și își asumă rolul: producătorii și distribuitorii aplică reguli clare de comercializare, comercianții verifică vârsta minimă necesară pentru vânzarea produselor cu tutun și nicotină, iar consumatorii înțeleg și sprijină această verificare. Și în acest an, campania BAT în parteneriat cu ANPC ajunge în aproximativ 30.000 de magazine partenere, iar aplicarea legislației în vigoare arată un sistem care funcționează.

Dacă ți se cere buletinul, înseamnă că legislația funcționează

Mesajul campaniei către consumatori este simplu: dacă ți se cere actul de identitate, înseamnă că regulile funcționează. Verificarea vârstei arată că legislația este corect înțeleasă și respectată în practică și că protejarea minorilor începe cu fiecare dintre noi, inclusiv cu consumatorii adulți care înțeleg și sprijină această regulă.

România are una dintre cele mai cuprinzătoare legislații din Uniunea Europeană în domeniul prevenirii accesului minorilor la produse din tutun și nicotină, care acoperă toate categoriile de astfel de produse disponibile pe piață. O reglementare eficientă presupune dovezi în locul presupunerilor, reguli care țin pasul cu inovația și atenție la rezultatele din lumea reală. Eficiența se bazează pe stabilitate, proporționalitate și dialog, iar interdicțiile generale și suprapunerea de noi reguli nu reprezintă o soluție pragmatică ci, dimpotrivă, creează contextul favorabil pentru proliferarea pieței negre, unde standardele de calitate și verificarea vârstei minime sunt complet ignorate. De aceea, deciziile informate și aplicarea consecventă a regulilor existente sunt esențiale pentru a permite alegeri responsabile pentru adulți și rezultate concrete în protejarea minorilor.

Integritatea în afaceri începe în interior

Campania BAT include anual o componentă semnificativă dedicată informării interne, prin care toți angajații și partenerii comerciali participă la programe de informare și instruire privind cadrul legal în vigoare și obligațiile privind asigurarea responsabilității și integrității în business. Ediția 2026 transformă această abordare într-un mesaj puternic și vizibil: responsabilitatea înseamnă respectarea regulilor, o alegere pe care o facem împreună, în fiecare zi, de la producție și distribuție până la raftul din magazin.

Despre BAT Romania

În 2025, compania a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 11,2 miliarde de lei sub formă de taxe și accize

Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral

Obiectivul nostru strategic este de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ – prin intermediul unei lumi fără fum, în care fumătorii adulți aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie globală de bunuri de larg consum, lider în industrie, cu obiectivul asumat de a accelera tranziția către o lume fără fum – A Smokeless World – și de a-și transforma portofoliul pentru sustenabilitate pe termen lung. Portofoliul său include țigarete și o gamă în creștere de alternative fără fum care nu implică ardere, precum produse pentru vapat, produse de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Compania își propune ca 50 de milioane de consumatori adulți să aleagă produsele sale fără fum până în 2030, iar aceste produse să genereze 50% din veniturile Grupului până în 2035. La 31 decembrie 2025, noile categorii de produse ale BAT – Vuse, glo și Velo – erau utilizate de peste 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel mondial, mulți dintre aceștia renunțând complet la țigări sau reducându-le consumul. Produsele fără fum au reprezentat 18,2% din veniturile Grupului.

BAT are peste 47.000 de angajați și, în 2025, a generat venituri de 25,6 miliarde £. Susținută de Omni™, platforma dezvoltată de BAT pentru integrarea dovezilor pentru schimbare, compania continuă să își consolideze capacitățile științifice în toxicologie sistemică, cercetare clinică și comportamentală și studii post-punere pe piață.

Pe lângă transformarea portofoliului, BAT își intensifică eforturile de reducere a amprentei de mediu și de sprijinire a unui impact social pozitiv de-a lungul lanțului valoric. În 2025, compania a primit ratingul Triple A din partea CDP pentru raportările sale privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile.

Pentru mai multe informații, vizitați www.bat.com și www.asmokelessworld.com.

Articol susținut de BAT